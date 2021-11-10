小情侶疑「戀情受阻」教學樓跳下　父出面淚控學校：無自殺跡象！

▲重慶兩名高中生墜樓。（圖／翻攝自正觀新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶市合川區實驗中學高二女生楊虹（化名）2日凌晨，在學校教學樓墜亡。據悉，和楊虹一起墜樓的還有同班男生羅偉，目前正在救治中。此前，2孩子曾因談戀愛被校方要求寫保證書，並休學回家9天。監視器畫面顯示，下完晚自習，楊虹還是有說有笑的。楊父稱，孩子一整晚沒有回宿舍，卻無人告知。

據《正觀新聞》報導，楊虹父親回憶，學校於11月2日早上8點才告知家長來學校一趟，「下了汽車站，我被學校直接帶到了殯儀館，學校也沒有提前告訴我們情況。」

他查看後學校的監控得知，11月1日，楊虹和羅偉上完晚自習並未回到宿舍，而是呆在了教學樓內，「下完晚自習，監視器畫面中楊虹還是有說有笑的，沒有自殺的跡象。」

楊虹父親，「孩子一整晚沒有回宿舍，校方也沒有提前通知家屬。」對此，羅偉的父親也表示，自己也是在11月2日上午才接到校方的電話。

據了解，此前，兩個孩子曾因談戀愛被校方要求寫保證書，並回家休學9天。「10月9日，我們雙方家長和孩子都被叫到了辦公室，同時屋子裡還有很多老師，家長，校方讓我們把孩子領回去，」楊虹的母親表示，「作為一個母親，回到家裡，我慢慢開導她，她的心情也慢慢好了起來。」

▲重慶市合川區公安局給出了不予立案通知書。（圖／翻攝自正觀新聞）

羅偉父親也表示，「我們再次把孩子送到學校時候，老師告訴說，像這種情況在學校影響不好，如果以後再被發現了，肯定要被勸退的。」

目前，重慶市合川區公安局給出了不予立案通知書，審查認為沒有犯罪事實，決定不予立案。楊虹父親表示，目前還在等待孩子的屍檢報告。

「目前，區教育局和衛健委給孩子開通了綠色通道，孩子正在救治中，」羅偉父親稱，「現在孩子還沒醒過來，眼睛還沒睜開。」

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