快訊／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下　送醫不治

▲警方帶著趙母盼說服趙女走下圍牆。（圖／民眾提供）
記者白珈陽／台中報導
台中市南屯區25歲趙姓女子，因心情不佳跑至至住處12樓頂樓欲跳樓，由於斜對面就是派出所，警方火速趕到現場，並連繫趙母到場溝通，但趙女仍情緒激動一躍而下，雖墜落過程中疑腳勾到電線緩衝，但消防局指出，趙女已無生命跡象，送往烏日林新醫院搶救仍不幸宣告不治。
▲警方到場疏導交通。（圖／民眾提供）
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
▲警方帶著趙母盼說服趙女走下圍牆。（圖／民眾提供）
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台中市南屯區25歲趙姓女子，因心情不佳跑至至住處12樓頂樓欲跳樓，由於斜對面就是派出所，警方火速趕到現場，並連繫趙母到場溝通，但趙女仍情緒激動一躍而下，雖墜落過程中疑腳勾到電線緩衝，但消防局指出，趙女已無生命跡象，送往烏日林新醫院搶救仍不幸宣告不治。
▲警方到場疏導交通。（圖／民眾提供）
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