快訊／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下　送醫不治

新竹市東大路16日有民眾目擊一隻黑狗從高處墜樓，當場跌進草叢後躺在地上無法動彈，看起來疑似有骨折情形，但狗狗完全沒有哀號。新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會獲報後隨即趕赴現場協助救援，緊急送醫後才發現小黑的2隻後腿已無法行動自如，更驚悚的是，牠身上的鐵鍊竟然直接嵌在肉裡，對此，新竹市動防所所長楊家民指出，飼主知情但因「狗很兇」才沒送醫治療。