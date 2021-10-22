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快訊／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下　送醫不治

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方帶著趙母盼說服趙女走下圍牆。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區25歲趙姓女子，因心情不佳跑至至住處12樓頂樓欲跳樓，由於斜對面就是派出所，警方火速趕到現場，並連繫趙母到場溝通，但趙女仍情緒激動一躍而下，雖墜落過程中疑腳勾到電線緩衝，但消防局指出，趙女已無生命跡象，送往烏日林新醫院搶救仍不幸宣告不治。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方到場疏導交通。（圖／民眾提供）

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