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國二妹淚吐「我就像機器」溺水亡　哭著寫信給媽媽：不用等我了！

▲▼國二女輕生亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲女孩最後身影曝光。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省瀘州市合江縣赤水河大橋附近江段10月29日上午發現一具女性屍體，經辨認正是24日下午從合江中學離校失聯的該校14歲國二女生劉女。母親悲痛表示，得知女兒的遺體被發現後，翻看了女兒的所有遺物，在遺物中發現了一封遺書，孩子在遺書中隱晦地稱，「由於自己學習一般，在學校經常被針對，因此，自我感到壓力巨大，很難承受。」

據《紅星新聞》報導，父親表示，女兒今年14歲，身高150公分，就讀於合江中學科創國二五班，學習成績中等，在家表現正常，愛說愛笑。10月24日（星期日），他將孩子送到學校時，也沒發現異常情況。

10月24日下午3時左右，劉女離開學校失聯，從此失蹤，家長、老師遍尋不著。後來調取沿途監視器畫面，發現孩子於15時38分沿公路步行至合江縣赤水河大橋下方附近，並走下公路，向赤水河走去。

連日來，父親四處尋找女兒，通過抖音、微信等平台發布尋人啟事，並承諾給予知情人重謝，但一直沒有女兒的消息。10月29日噩耗傳來，劉女的遺體在赤水河大橋附近水域被發現。

父親說，女兒生前留有遺書，隱晦稱在學校被針對，感到壓力巨大，無法承受。據家屬透露，她生前給自己母親留下了多篇有輕生念頭的信件。

她寫道，「親愛的老媽：哈嘍啊！很抱歉我堅持不下去，其實早在幾年前我就已經有了這樣的想法，但我一直在安慰我寄己（自己）……」、「勿念，我在那裡陪齊天大聖了，就不再回來了。再見！地球上少了一人，地球仍會轉，妳少我仍可以。相信妳！不用等我了！」

另外，在10月14日寫下的一篇中，劉園把自己比作是一台機器，「我們又能怎樣呢？反抗？要被記過。退學？不可能，因為根本退不了。首先，上廁所（被看作）是浪費時間；作業不會寫就睡覺是對學習的不重視，因為啥事兒沒學習就算天大的錯誤，足以讓妳奮力拚搏很久很久，讓我感受到了機械式教育，就彷彿我就是一台機器，只要給了電，就要工作，還要二十四小時，無止息地工作，工作還不能出一丁點差錯。」

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