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闖民宅強脫女子衣褲想硬上　色男辯「她獻身抵債」下場出爐

▲桃園市陳姓男子於2017年5月間搭機至金門，入侵女子住宅企圖硬上遭拒，落網後瞎扯是女子欠他百萬元，願意獻身抵債等語。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市陳姓男子於2017年5月間搭機至金門，入侵女子住宅企圖硬上遭拒，落網後瞎扯是女子欠他百萬元，願意獻身抵債等語。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子2017年5月間搭機飛至金門，搭小黃到女子住處後潛入屋內，強推女子到沙發上，強脫其衣褲襲胸親吻後企圖硬上，但遭女子以有家庭聚會為由將陳推開，事後女子家人返回報警提告；陳男落網後辯稱女子「欠債百萬、自願獻身抵債」，但女子提出驗傷證明，法官見陳男說詞前後矛盾，審結依侵入住宅罪、強制性交未遂與恐嚇為害安全罪分別判處拘役20日、1年2月與2月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，陳姓男子於2017年5月12日從台灣搭機到金門，再搭小黃闖入女子住處，見女子在家抓住其雙手後將其推向沙發，強脫其上衣與內衣，親吻其胸部等處，女子嚇到放聲尖叫，還強脫其褲裙與內褲至大腿處欲硬上，女子為避免遭受侵害，向陳佯稱「家人即將返家、晚上有家庭聚會、不要在家裡、晚上再與其碰面」等語，陳男才罷手而強制性交未得逞，但幾天後，陳男又打電話恐嚇女子「我要殺了妳」，女子身心受創後報警驗傷提告。

陳男被金門縣警局拘捕後否認對女子有強制性交未遂等犯行，陳辯稱，女子欠其100萬元，當天找她要債，但女子開門就問「你有沒有想我」，2人在門口親吻、擁抱，女子還說「我沒錢還你，你想不想要，我可以給你」，陳回「如果1次就抵銷100萬元，我寧可要100萬元」，女子突然發狂拿刀企圖自殘等語。

女子則指證，陳男進屋後就扯其衣服打她巴掌，還說「妳喊了也沒用」，經其安撫說家人馬上要回來，家人晚上有聚會，晚上再去找他，陳男才停止進一步性侵動作，事後家人陪伴下到醫院驗傷提告，她的胸口、雙手都有抓傷痕跡，親友也說，女子在案發後情緒很低落，地檢署依妨害性自主等罪嫌將陳男提起公訴。

桃園地院法官認為，陳男事前曾透過通訊軟體LINE給女子「1個月讓我打3次炮，行不行」等語，可見陳早就想與女子性交。另外，陳男偵訊時嚴詞否認語女子有肢體接觸，但在檢方複訊與法官審訊階段卻坦承有與對方有親吻、擁抱甚至脫其衣褲猥褻等情事，前後說詞矛盾，因此不採信陳男說法。

法官參考陳經醫院鑑定，當下行為時，依其辨識而行為能力確已顯著降低，依刑法19條減輕其刑，另外審酌陳侵入住宅，以強暴手段對女子性交未遂，造成其身心受創等情事，審結依侵入住宅、強制性交未遂與恐嚇危害安全罪，分別判處拘役20日、1年2月與2月有期徒刑，本案還可上訴。

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