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路口驚悚車禍！騎士撞廂型車噴飛10米...機車神奇「站立」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子9日中午駕駛廂型車行經桃園區中正路左轉慈祥街，不慎與直行機車發生碰撞，騎車騎士當場被撞飛十餘公尺，機車則奇蹟似地直立在車前，警方據報趕抵時與消防人員將受傷騎士送醫急救，其中騎士多處骨折與擦挫傷，所幸意識清楚，沒有生命危險；警方為雙方進行酒測，酒測值均為零，至於肇事原因仍在鑑識釐清。

▲桃園市林姓騎士9日中午騎車行經桃園區中正路與慈祥街口時，撞上左轉休旅車，當場被撞飛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓騎士9日中午騎車行經桃園區中正路與慈祥街口時，撞上左轉廂型車，當場被撞飛。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園市林姓騎士9日中午騎車行經桃園區中正路與慈祥街口處，撞上左轉休旅車，機車奇蹟似直立在休旅車前。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，9日中午12時40分許，林姓男子駕駛廂型車行經中正路、慈祥街準備左轉，疑似未禮讓直行車先行，騎乘機車也是姓林的騎士來不急閃避當場撞上，騎士被撞飛近10公尺落在路間處，機車則「站立」在廂型車前。

▲桃園市林姓騎士9日中午騎車行經桃園區中正路與慈祥街口，撞上左轉休旅車，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局員警到場處理，林姓騎士被救護人員送醫治療，所幸意識清醒，但身體有多處骨折與擦挫傷，警方為雙方進行酒測，酒測值均為零。警方調閱監視器發現，疑似廂型車轉彎時未禮讓直行車先行，機車閃避不及才撞上，實際肇事原因仍待警方鑑識釐清；桃園警分局呼籲，汽機車行經路口應減速，轉彎車輛尤應禮讓直行車先行，以避免發生碰撞意外。

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