長期胃痛不就醫　他新婚4天癌細胞擴散全身！痛揭死前最後悔3件事

▲希克在新婚4天後，就被醫生宣告癌細胞擴散全身，無法治愈。（圖／翻攝自眾籌網站Go Fund Me）

記者葉睿涵／編譯

英國38歲男子希克（Ryan Silk）在新婚4天後，就被醫生宣告癌細胞擴散全身，幾乎沒有治愈的可能，於是他留下了3件希望在確診前就知道的人生教訓，勸勉世人在最壞的情況發生前不留下遺憾。

據《太陽報》報導，自2018年被確診患上大腸癌第3期後，希克在過去的3年多不斷積極與病魔對抗。然而天不從人願，今年7月，與妻子新婚4天的希克就被醫生宣告，癌細胞擴散全身，已無法治癒。

希克的病情來得又急又猛。今年8月，希克出現腫瘤導致的嚴重腸梗阻，打亂了他的巴厘島蜜月旅行計劃，被迫入住醫院接受10次放射治療、3次化療。他希望能藉此減緩病情，爭取更多時間與家人相處，但治療並未起作用，體內的腫瘤不僅增長而且還成倍增加。

醫生無奈之下，只好殘忍地給希克2個選擇，一是完全不治療，二是接受只有10%成功機會的替代治療。雪上加霜的是，由於保險業務的疏忽，希克被告知，原本預計在他過世後可支付抵押貸款的保險將不會被支付，導致希克一家人的財務瞬間陷入困境。

▲希克在醫院接受治療時，給出了3項關鍵決定，勸勉世人在最壞的情況發生前不留下遺憾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而考慮良久後，希克還是決定冒險接受治療，「因為有希望總比沒有希望好」。接受治療時，希克躺在病床開始思考，有哪些重要的事是離世前必須做的，最終他終結出「3項關鍵決定」，認為如果他提前做好這些事，那麼眼前的痛苦可能會得到緩解。

1. 定期檢查身體

希克坦言自己多年來一直患有胃病，卻從未重視這些不正常的現象，錯過了治療癌症的黃金時期，因此他勸勉大家，「不要因為害怕尷尬而推遲去找醫生或體檢，也不要羞於尋求專業意見，因為與晚期癌症的痛苦和心碎相比，短期不適算不了什麼。」

2. 活在當下

希克表示，雖然為了未來努力賺錢是明智之舉，但更重要的是充分利用時間與所愛之人共處，「過去我一直以為自己有的是時間，因此常常耽誤和家人一起相處和組建家庭的計劃，即使在罹癌後，我還是很努力工作，直到新冠爆發被裁員。如果你發生任何事，雇主很快就會找到新人來替代你，但你的家人卻只有回憶陪著他們」。

3. 確認自己的保單內容

希克指出，他過去一直以為，他的家人能在他去世後得到保險金償還貸款，然而事實並非如此，導致他們家庭的經濟陷入困境，「我們都希望永遠不用提出索償，但如果最壞的情況發生，疏忽可能會產生可怕的後果，所以一定要花點時間，全面檢查並了解你的保單」。

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