　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

準備選總統？　菲總統杜特蒂長女「突退出市長選舉」

▲▼菲律賓總統杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte）。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Inday Sara Duterte ）

▲菲律賓總統杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte）宣布，將退出納卯市長選舉，放棄挑戰連任。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Inday Sara Duterte）

記者張寧倢／編譯

菲律賓總統杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）於9日宣布，不再競選連任納卯（Davao）市長。儘管到上月總統候選人登記截止前，薩拉都沒有登記參選，但到本月15日前，她仍有機會替補成為明年菲國總統大選的候選人。

根據路透社報導，菲律賓將於2022年5月舉行國家總統、地方首長與官員的合併大選，而距離11月15日更換候選人的最後期限只剩下5天，現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的43歲長女薩拉雖然未登記參選總統，但民調卻仍持續領先其他候選人，如今，薩拉更拋出震撼彈，表明將退出納卯市長選舉，不再競選連任。

薩拉9日在臉書上聲明，將由胞弟、現任納卯副市長塞巴斯蒂安（Sebastian Duterte）接替她參選，「今日下午，我將退出納卯市市長的競選。」納卯市是總統杜特蒂的故鄉，也是家族勢力的根據地。

▲菲律賓總統杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte）宣布，將退出納卯市長選舉，放棄挑戰連任。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Inday Sara Duterte）

▲薩拉深受選民歡迎，競選總統的呼聲一直很高。（圖／路透）

報導指出，雖然薩拉多次表示對競選總統不感興趣，但民調多次占有領先優勢的她，最近鬆口願意與另一位參選人小馬可仕（Bongbong Marcos）結成聯盟，而幾十年來馬可仕家族一直是菲律賓最有權勢的政治家族之一，小馬可仕的支持者也樂見於薩拉與其結盟參選。

根據菲律賓憲法，現任76歲總統杜特蒂已經不能尋求連任，並計畫退休，不僅長女薩拉菲常受到選民歡迎，杜特蒂家族在南部也有相當大的政治影響力，已經管理了納卯市長達30多年。分析人士Edmund Tayao說，目前尚不清楚薩拉退選市長的目的為何，但她不太可能正面挑戰小馬可仕，要麼成為小馬可仕的副總統，要麼兩人角色交換，薩拉競選總統，而小馬可仕擔任副手。

►菲律賓2022總統大選「拳王、演員」都參戰　呼聲最高還是她
►快訊／菲律賓總統競選登記截止 「杜特蒂女兒」確定沒報名
►菲律賓總統杜特蒂女兒確診新冠　症狀輕微隔離中

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
「神佛級停車」台大名醫找到了！　一句話曝原因
退休警「摩鐵激戰」猝死！　妻醫院見小三才知綠
最新突破性感染「這2款」疫苗暴增！　AZ反下降
快訊／台61線嚴重車禍！　傷亡不明大回堵
快訊／「焦糖」陳嘉行證實選議員！　自爆：有勁敵出錢勸退
快訊／不只台積電！陳其邁鬆口：一堆大廠也要來
擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　男大生媽悲喊：還有天理嗎？
春節檢疫傳「10+4鬆綁為7+7」　陳時中回應了
酒駕被攔查！他竟「咬斷所長大拇指」吐警車
吃泡麵更貴了！　這2款也漲幅超過1成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賈伯斯親手組裝！　Macbook前身「Apple-1」電腦1110萬拍出

不打疫苗「重症、病歿風險」高出16倍！　澳洲報告曝驚人數字

美軍在台協訓10多年　近年人數增加「關鍵推手是他」

女坐「扶手欄杆」上自拍最美夜景　失衡墜7公尺高觀景台爆頭慘死

安倍晉三計畫訪台！　傳為制衡「親中派」首相岸田文雄、外相

準備選總統？　菲總統杜特蒂長女「突退出市長選舉」

馬斯克身價2天蒸發1.4兆！1篇推文害特斯拉慘崩　外媒：他早有預謀

88%成人打完疫苗！丹麥解封2個月爆「第3波疫情」　重推防疫限制

BNT「第3劑疫苗」送FDA申請批准　一般成年人補打可達95％效力

金正恩血汗壓榨屬下！　凌晨3點還在奪命連環call「交辦工作」

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

反差萌！《魷魚》張德秀私下是「溫柔貓奴」 和阿里抱怨「拔河累炸」：吐了兩次

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

王思佳勸女生「別把分手掛嘴邊」　傳授「講錯話」滅火技巧：先去倒茶XD

賈伯斯親手組裝！　Macbook前身「Apple-1」電腦1110萬拍出

不打疫苗「重症、病歿風險」高出16倍！　澳洲報告曝驚人數字

美軍在台協訓10多年　近年人數增加「關鍵推手是他」

女坐「扶手欄杆」上自拍最美夜景　失衡墜7公尺高觀景台爆頭慘死

安倍晉三計畫訪台！　傳為制衡「親中派」首相岸田文雄、外相

準備選總統？　菲總統杜特蒂長女「突退出市長選舉」

馬斯克身價2天蒸發1.4兆！1篇推文害特斯拉慘崩　外媒：他早有預謀

88%成人打完疫苗！丹麥解封2個月爆「第3波疫情」　重推防疫限制

BNT「第3劑疫苗」送FDA申請批准　一般成年人補打可達95％效力

金正恩血汗壓榨屬下！　凌晨3點還在奪命連環call「交辦工作」

秀泰影城因疫情經濟蕭條破局　南投縣議會舊址將改建運動中心

馬東石沒X？繼續演「吉爾伽美什」　韓媒爆：他跟漫威還有其他合約

隊友被約基奇猛推倒地！巴特勒烙人堵休息室　懲處出爐3人都挨罰

《聲林之王3》正式選手名單曝光！金曲歌手驚喜參戰

老婆幫買鮮奶！人夫搖頭了「這一瓶不是」　網爆共鳴：也買錯過

賈伯斯親手組裝！　Macbook前身「Apple-1」電腦1110萬拍出

大二醫學生再爆「偷拍學姊如廁」！美女醫怒斥：品行很不行，退學吧

2.5萬筆學習歷程檔案已完成上傳　週六前檢討懲處報告出爐

30K小資族的「12種理財術」　極簡姐姐曝1招好神：存到出國基金了

台大兒科名醫神佛級停車！暖心原因曝光

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

國際熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

打BNT疫苗牙齦狂噴血！高三生休克慘死

國外麥當勞員工實錄開店前1小時　油鍋噁炸網友

泰國公主國服優雅現身美炸　20年沒跟母親說過話

華裔2歲男童中流彈不治　媽蹲高速公路燒紙錢

15歲馴牛金童慘死！　公牛殺紅眼重踏奪命

新疆沙漠現「美航母標靶」　美回應了

iPhone用戶躺著坐著「FB都知道」研究員建議卸載

中資煉鋼廠粉塵蓋塞爾維亞小鎮　罹癌率翻4倍

諾貝爾和平獎得主馬拉拉嫁了！新郎身分曝

美政府將再付10億美元　增購默沙東COVID-19口服藥

挺台參與國際決議案　法國國民議會11月底表決

4兒女全癱瘓！　單親媽苦撐過活

小行星正朝地球飛來　直徑約3個足球場

更多熱門

相關新聞

4兒女全癱瘓！　單親媽苦撐過活

4兒女全癱瘓！　單親媽苦撐過活

馬來西亞一名單親媽媽在丈夫死後身兼多職，獨自照顧4名癱瘓的成年兒女，每天只能靠賣竹筒飯賺取生活費，並且打理4人的生活起居，引起馬國社會關注。

有望轉投總統大選　杜特蒂長女網路聲量大漲

有望轉投總統大選　杜特蒂長女網路聲量大漲

泰國公主國服優雅現身美炸　20年沒跟母親說過話

泰國公主國服優雅現身美炸　20年沒跟母親說過話

老婆逃家　狠夫直播上吊3歲女兒

老婆逃家　狠夫直播上吊3歲女兒

又爽玩後宮？泰王被爆偷飛德國引關注

又爽玩後宮？泰王被爆偷飛德國引關注

關鍵字：

菲律賓總統杜特蒂杜特蒂長女薩拉納卯市菲總統總統大選東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

台積電嚇到了！高雄設廠為何選楠梓　內行人揭關鍵

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

更多

最夯影音

更多
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面