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菲律賓2022總統大選「拳王、演員」都參戰　呼聲最高還是她

▲▼菲律賓總統參選人。（左圖／路透；右圖／達志影像／美聯社）

▲前獨裁者之子小馬可仕（左）與傳奇拳王帕奎奧（右）投入菲律賓2022年總統大選。（左圖／路透；右圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓2022年總統大選候選人登記8日截止，競爭者名單包括前獨裁者之子、退休拳王、前演員與現任副總統，但各界公認的呼聲最高者，卻是總統杜特蒂之女薩拉。菲律賓理工大學（PUP）教授海達里安（Richard Heydarian）直言，目前沒有明顯領先者，「競爭將會非常、非常激烈」，CNN也整理出最受矚目的5位接班人。

▲菲律賓前第一夫人伊美黛，馬克仕之子小馬克仕。（達志影像／美聯社）

小馬可仕（Bongbong Marcos）

64歲的小馬克仕自稱能讓國家再度團結，但參選之舉招致人權倡議者的激烈抗議。他的父親、前總統馬可仕鐵腕統治菲律賓25年，直至1986年被人民示威推翻，家族掌權期間獲取龐大經濟利益，專家估計淨收益可能超過100億美元。值得注意的是，杜特蒂從不避諱自己與馬可仕家族的關係，如今甚至有呼聲建議他作為小馬克仕副手，搭檔參選。

2021年諾貝爾和平獎得主、菲律賓媒體Rappler總裁瑞薩（Maria Ressa）表示，杜特蒂、小馬可仕分別在菲律賓南北部擁有高支持率，若真的搭檔參選，可能形成一股無法抵擋的強大力量。但海達里安指出，雖然馬克仕家族有著「基層的支持與資源」，但家族史可能讓擔心貪腐問題的選民卻步。

▲菲律賓傳奇拳王帕奎奧。（圖／路透）

帕奎奧（Manny Pacquiao）

42歲的帕奎奧被譽為史上最偉大的拳擊手之一，是史上唯一奪得8個不同量級冠軍的世界拳王，他出身貧困，極具個人魅力，也是虔誠基督教徒，2016年以幫助窮困者為號召當選參議員，但施政表現平庸，對於墮胎權及多元性別族群（LGBTQ+）與墮胎權都曾發表爭議言論。

海達里安直言，帕奎奧「政治才能依然受到質疑」，挑戰總統大位為時過早，但他在藍領階級獲得廣大支持，仍非常有競爭力。

▲▼馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）。（圖／達志影像／美聯社）

莫雷諾（Isko Moreno）

莫雷諾曾經演出色情電影，過去3年政治聲望迅速攀升。海達里安認為，他與杜特蒂同為民粹主義者，但屬於「禮貌民粹主義」（polite populism）派別，政策皆以虔誠信教、重視家庭為導向，支持中間偏進步派的路線。

▲▼菲律賓副總統羅布雷多（Leni Robredo）。（圖／美聯社）

羅布雷多（Leni Robredo）

在菲律賓，總統與副總統分開選舉，甚至可能來自不同政黨。現任副總統羅布雷多是一名人權律師，倡導女權與性別平等，經常嚴厲批判杜特蒂政府。她登記參選時呼籲，全國人民應該跟著自己的腳步，「確保一個擁有平等機會的未來」，儘管她因擔任副總統，在全國都擁有支持者，民調卻僅位居第五。

▲▼菲律賓總統杜特蒂女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）。（圖／路透）

薩拉（Sara Duterte-Carpio）

杜特蒂長女、達沃市市長薩拉（Sara Duterte-Carpio）已經錯過登記參選截止日，但還有1個月的時間，可以決定是否以替補候選人的身分參選。儘管發言人曾透露，她無意接管父親的政黨，卻是目前民調呼聲最高的人。

海達里安指出，薩拉深思熟慮，非常重視專家意見，與衝動的父親截然不同；外界認為她仍會參選，以利父親間接控制菲國政局。

CNN寫道，美中如今都將印太地區視為展現國力的舞台，菲律賓承受的經濟與地緣政治壓力也越來越大，尤其考慮到主張擁有南海部分主權一事。該國總統大選只有一輪投票，獲得最多票數者便將成為總統，不論彼此的差距有多小。

76歲的杜特蒂任職期間，大舉鎮壓公民運動，發動血腥緝毒戰爭，並且向北京靠攏。儘管他上周宣布退出政壇，但過去曾有宣布退休卻食言的紀錄，如今又面臨國際刑事法院（International Criminal Court）的緝毒戰爭調查，因此很可能改選副總統，在下一屆政府保留控制權。

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