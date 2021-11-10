4兒女全癱瘓！　單親媽靠賣竹筒飯苦撐過活

▲羅莎娜妮的4名子女都必須坐輪椅。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞一名單親媽媽在丈夫死後身兼多職，獨自照顧4名癱瘓的成年兒女，每天只能靠賣竹筒飯賺取生活費，並且打理4人的生活起居，引起馬國社會關注。

根據《中國報》報導，62歲的羅莎娜妮住在甘榜直洛加弄，和丈夫拉查裏奧斯曼育有8名子女，但丈夫在20多歲開始就因罹患神經系統疾病導致身體機能迅速變差。丈夫2009年過世後，羅莎娜妮便擔起家計，照顧4名雖然成年，但因癱瘓無法自理生活的兒女。

羅莎娜妮4名需被照顧的兒女分別為43歲的長女羅莎娜麗雅、42歲長子莫哈末阿默裏占、排行第五的36歲兒子莫哈末馬爾蘇迪，以及排行第六的33歲兒子莫哈末艾斯慕丁。他們都在年約20歲到30歲時出現神經系統疾病症狀，從此漸漸惡化。

已婚的長女羅莎娜麗雅在發病後，主要是由7名年齡在5歲至20歲之間的孩子照顧，羅莎娜妮仍必須努力賺錢照顧3個兒子。她說孩子在發病前都沒有任何徵兆，就是一般健康的正常人，病痛卻在某一天突然降臨在他們身上。

目前羅莎娜妮每月靠賣竹筒飯的收入是1000令吉（約新台幣6700元），但基本生活費加上兒女的醫藥費已經讓她入不敷出。