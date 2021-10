菲律賓總統杜特蒂女兒確診新冠　症狀輕微隔離中

▲菲律賓總統杜特蒂(左)和女兒薩拉(右)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

菲律賓總統杜特蒂女兒、明年總統大選熱門候選人薩拉(Sara Duterte)確診新冠肺炎,症狀輕微,目前隔離中。

CNN菲律賓報導,薩拉為達沃市現任市長,她染疫的消息由達沃市官員圖帕斯(Jefry Tupas)9日晚間證實。達沃市市長辦公室建議,過去14日與薩拉有過密切接觸的人進行自我監測。但文中並未提及,她是否與杜特蒂有過接觸。

Just In :Mayor Sara Duterte tested positive for Covid-19 @dwiz882 pic.twitter.com/tAi0uGk7uf