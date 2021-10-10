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菲律賓總統杜特蒂女兒確診新冠　症狀輕微隔離中

▲▼ 菲律賓總統杜特蒂（左）和女兒薩拉（Sara Duterte，右）。（圖／路透）

▲菲律賓總統杜特蒂（左）和女兒薩拉（右）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

菲律賓總統杜特蒂女兒、明年總統大選熱門候選人薩拉（Sara Duterte）確診新冠肺炎，症狀輕微，目前隔離中。

CNN菲律賓報導，薩拉為達沃市現任市長，她染疫的消息由達沃市官員圖帕斯（Jefry Tupas）9日晚間證實。達沃市市長辦公室建議，過去14日與薩拉有過密切接觸的人進行自我監測。但文中並未提及，她是否與杜特蒂有過接觸。

菲律賓總統大選將於明年登場，許多民眾支持薩拉參選總統，但她並未完成「2022菲律賓總統」大選登記報名程序。她先前在臉書發文提及，「作為政治人物，我將第三次，也是最後一次以市長的身份，向達沃市民展現自己」。這也在暗指爭取達沃市長連任，而非競選總統。

但是根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，菲律賓選舉法規規定，所有政黨在11月15日前，都可以更換候選人，甚至可以更換同一政黨聯盟，但不同政黨黨籍的成員。換句話說，薩拉仍能在最後一刻參選。

依據9月底公布的一份民調，下屆總統人選支持度排名由薩拉搶下第一，接著是前總統馬可仕獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）及巴喬。

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