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不打疫苗「重症、病歿風險」高出16倍！　澳洲報告曝驚人數字

▲▼以色列接種第3劑新冠疫苗。（圖／路透）

▲澳洲最新數據顯示，未打疫苗的民眾感染新冠肺炎後重症化與病歿的風險將會高出16倍。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

澳洲一份最新報告指出，未接種新冠疫苗的人染疫後因重症化住進加護病房或是病歿的風險，相較已施打的人高出16倍，同時也呼籲民眾應該把握機會，盡速施打疫苗。

根據《路透社》報導，澳洲新南威爾斯州衛生部門8日發布了6月16日至10月7日間的數據稱，在這段時間內，感染新冠肺炎而死亡的412人中，只有11%接種過疫苗，而死者的平均年齡則是高達82歲。此外，在這段時間內住進加護病房的重症患者中，只有3%完整接種2劑疫苗。而在此期間的6萬1800例確診中，高達63%未接種疫苗。

新南威爾斯州衛生部門在聲明中強調，完整接種2劑疫苗的年輕人感染新冠肺炎的機率低，甚至幾乎沒有引發成重症，然而該年齡段未接種疫苗的人，無論是染疫還是住院的風險都比較大。

▲▼澳洲疫情／雪梨解封。（圖／路透）

▲澳洲7月一度陷入疫情高峰，數個城市被迫封城。（圖／路透）

事實上，新南威爾斯州衛生部門提出的這份數據與美國疾病管制與預防中心的數據相同，美國CDC也在9月表示，因為未接種疫苗而死於新冠肺炎的機率，是完整接種2劑的11倍。

澳洲6月因Delta變種病毒爆發嚴重疫情，包含雪梨、墨爾本以及坎培拉都因此封城數個月。其中雪梨與墨爾本在疫苗覆蓋率分別達到70%、80%後，便開始逐漸鬆綁封鎖限制。不僅如此，自從澳洲7月以來大幅提高疫苗接種率後，染疫病歿率相比2020年出現明顯下降。

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