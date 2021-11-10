不適當關係被直擊！王必勝五度向家人致歉　祈求原諒：會回到常軌

▲王必勝（左）在專訪中5度對妻子（右）、家人道歉，祈求原諒。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

抗疫英雄、衛福部醫福會執行長王必勝日前被本刊踢爆疑陷入不倫戀，他沉默12天後，與妻子尤香玉共同接受本刊訪問。王必勝回想事件曝光當時，陳時中跟他說的第一句話是「你跟你太太講了沒？」關心王有沒有好好跟家人講清楚、道歉、取得原諒；王必勝在專訪過程中，也五度向妻子道歉。

王必勝強調：「這當然是我的錯！」他向太太、女兒、雙方家人、林小姐、工作團隊和關心他們的人道歉，「是我不好，是我的錯。」他也二度重申，家人是他最重視的人，自己過去沒有誠實以對，如今祈求妻子、家人原諒這個錯誤，並承諾未來會謹言慎行，回到常軌，做好公眾人物應有的本分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於爆料者，王必勝說，他沒有怪爆料者，不管是什麼心態、目的他無所謂，當然他不希望隱私被侵犯，但因為就是有這個事情，轉個念想也好，在犯下更大錯誤、影響更多人之前，趕快把事情改正，也是給他重新的機會。



更多鏡週刊報導

【王必勝認了2】小孩是誰的？ 王必勝改口訴原因

【王必勝認了3】王必勝外遇釀風暴 陳時中問他第一句話就點出關鍵

【王必勝認了】承認「不適當的關係」 王必勝：與林小姐已經結束了