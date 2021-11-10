王必勝不倫曝光全家遭殃　「仙氣妻」因朋友一句話落淚了

▲王必勝（左）夫妻接受專訪時，互動微妙，尤香玉（右）表示，他們相識多年、人際圈高度重疊，她對2人未來尚未做出決定。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

抗疫英雄、衛福部醫福會執行長王必勝日前被本刊踢爆不倫戀。王必勝結縭多年的妻子尤香玉是台北榮總神經科權威，擅長癲癇領域；不倫事件爆發後，尤的身分立即被網友曝光，6日她和王必勝一起接受本刊訪問，不諱言事件發生後，媒體超乎想像的討論，讓她被嚴重騷擾，她認為社會花太多成本討論她的家務事，希望受訪後風波儘快平息，還給她跟家人平靜的生活。

不倫戀事件爆發後，鋪天蓋地而來的新聞、政論節目討論，各式報導中冒出的各種「不具名友人」分析，讓王必勝夫妻非常驚訝且困擾不已。尤香玉直言：「我看電視上講的，那都不是我朋友。」「我們沒有共同朋友會講這些話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

尤香玉表示，《鏡週刊》拍到一些照片，她理解大家喜歡看八卦，但以為這件事僅會被討論個二天，未料竟一直延續下去。許多謾罵、沒求證或被加工的資料遭披露，新聞每幾個小時就講一個新點；她沒有公開回應，卻有不認識的人替她發言，「這就像在我的傷口一直撒鹽，除了一直打擊王必勝，又不斷提醒我這件事，讓我很難堪。」

▲尤香玉（右）在醫界受到各方肯定，但原本的平靜生活在王必勝外遇曝光後，卻被外界鋪天蓋地討論。圖為尤去年出席癲癇醫學會30週年學術研討會。（圖／翻攝台灣癲癇醫學會官網）

談到身邊友人、同事的真誠安慰與陪伴，是尤香玉在訪談過程中，語氣唯一洩漏情緒波動的時刻。她說，事發後她若曾掉過幾次眼淚，都是因為身旁的人哭了；一名高中同學看了某媒體報導，非常替她不平，「香玉，他們這樣寫，就是在說你們各玩各的。」她說，自己真的不知道報導是這個意思，王必勝不是政務官、又沒要選舉，為何被拍到有第三者，新聞可以做12、13天？

甚至連他們未成年的女兒都收到陌生人私訊，用揶揄、羞辱的文章及話語刺激她們，尤香玉忍不住問：「這個社會應該是這樣子嗎？」她說，雖然現在疫情趨緩，但仍有許多事要處理，若太多能量聚焦在私領域，恐弱化社會危機感與警覺心，「這是我比較擔心的事。」



更多鏡週刊報導

【尤香玉打破沉默】王必勝外遇風波後妻首發聲 尤香玉：我現在沒有原諒他

【尤香玉打破沉默1】出刊前一天才被王必勝告知 尤香玉坦言被傷很深

【尤香玉打破沉默2】大學班對至今30年 尤香玉分析王必勝暖男個性太要命