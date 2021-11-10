人夫中年得子喜付19萬月子、保母費　1年半後驗DNA臉綠了

記者黃翊婷／綜合報導

中國南京翟姓男子透過相親與錢姓女子結婚，並在2018年間喜獲一子，他中年得子十分高興，大方付了人民幣4萬元的月子中心費用，每個月還支付人民幣5000元的保母費，沒想到2020年5月抓包妻子外遇，好奇一驗DNA才發現兒子根本不是他的，氣得一狀告上法院。

▲翟男養了兒子1年半才發現自己根本不是孩子的親生父親。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

根據《現代快報》報導，翟男對相親對象錢女一見鍾情，戀愛期間得知女方懷孕，於是在2018年5月結婚，6個月後孩子便出生了，他中年得子心中歡喜，開心付了人民幣4萬元（約新台幣17萬元）的月子中心費用，以及每個月人民幣5000元（約新台幣2.1萬元）的保母費，給妻兒最好的照顧。

然而，2020年5月翟男發現錢女外遇，於是回頭與兒子做了親子鑑定，這才知道孩子根本不是自己親生的；同年7月他與錢女協議離婚，孩子也交給對方扶養，但他不支付扶養費用，兩人名下的房產、車子、存款等財產則歸各自所有。

翟男回想起先前的付出，越想越不甘心，因此決定向棲霞區法院提起訴訟，要求錢女返還人民幣14萬元的扶養費，並賠償人民幣6萬元的精神損失費用，總計求償人民幣20萬元（約新台幣87萬元）。

法院經審理後認為，翟男非生父，依法對孩子沒有扶養義務，卻因為誤以為孩子是自己親生的，而在婚姻期間進行扶養，錢女的行為的確侵害到他的財產權益和人身權益，最終判女方應返還人民幣7萬元的扶養費，並賠償人民幣1萬元的精神損失費用，總計人民幣8萬元（約新台幣34萬元）。