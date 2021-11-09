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偷拍妻與小王「半裸恩愛片」！綠帽夫抓姦反遭判賠300萬

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲男子拍下抓姦現場，卻被判賠300萬韓幣（約新台幣7萬元）。（圖／Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

部分已婚人士在面對配偶出軌時，會協請徵信社抓姦，以作為離婚訴訟的重要證據，然而南韓卻有一名男子因為錄下妻子與外遇對象在床上相互依偎的影片，反被依違反性暴力犯罪等嫌疑起訴，最終被判有罪，罰款300萬韓幣（約新台幣7萬元）。

根據《朝鮮日報》報導，南韓蔚山市一名53歲男子長期夫妻關係失和，妻子最後甚至還離家出走，他因此懷疑對方出軌，因此在2020年8月偷偷跟蹤妻子，發現對方走進一間套房後，便拿長梯爬上建築物外牆，透過套房的窗戶看到46歲的妻子與另一名51歲男子躺在床上的外遇現場。當時女方甚至只穿著內衣，讓他氣得在窗外拿出手機錄下影片，最後還衝進房內動手打人。

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲被告跟蹤妻子後，發現出軌事實，氣得爬窗偷拍。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

事後男子被以擅闖民宅、不法拍攝與傷害等罪嫌起訴。一審法官認為，男子在擅闖民宅與傷害部分有罪，因此判處200萬韓幣（約新台幣4.7萬元）罰金，不過拍攝出軌現場的罪嫌則獲得無罪判決。法官表示，「被告的影片雖然對和妻子在一起的男子帶來道德上的羞恥，但是沒有造成性方面的羞恥。」

據了解，女方雖然當時只穿著內衣，但是身體都被棉被包住，只露出手臂，而影片中也沒有出現任何性行為的場面，因此一審法官才會判其無罪。不過二審法官卻認為，在影片中，女方慌張地用棉被遮住臉部與上半身，因此沒有辦法判定她沒有感到性方面的羞恥，認定男子拍攝妻子的外遇現場是有罪，因此判處100萬韓幣（約新台幣2.3萬元）罰金。加上擅闖民宅與傷害等罪的200萬韓幣（約新台幣4.7萬元）罰金，男子一共被判處300萬韓幣（約新台幣7萬元）罰金。

蔚山地方法院內部人士表示，即使是抓姦現場，只要拍攝到讓對方感到羞恥的畫面，就算是違法，如果非不得已，也可以透過拍攝兩人進入特地場所等方式來替代。

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