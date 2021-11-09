看一柱擎天的你！翻老婆手機驚見鹹濕對話　人夫綠炸怒告小王

▲姜姓男子和老婆結婚20餘年，卻在老婆的手機紀錄裡發現她和國小同學的鹹濕對話，這才驚覺綠光罩頂。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／新竹報導

新竹一名姜姓男子和老婆結縭20餘年，卻發現老婆和楊姓國小同學關係過從甚密，2人頻繁傳送露骨曖昧對話，楊男對老婆直言「我喜歡吃妳」、「又一柱擎天了嗎？」等語，更互稱「老公」、「老婆」，讓他驚覺綠光罩頂，怒對楊男求償100萬元。新竹地院審理後，判楊男須賠償姜男25萬元。

姜姓男子和許姓女子自1996年結婚後，原婚姻關係穩定，未料姜男卻發現老婆和楊姓國小同學2人過從甚密，頻繁用Line互相聯絡，2人更直接互稱老公、老婆，互傳鹹濕對話，還進一步討論要到汽車旅館過夜休息等語，讓他氣炸，怒對楊男求償100萬元。

庭審時，楊男向法官辯稱，他和姜男老婆僅是國小同學，2人平常少有聯繫，會有聯繫僅是因為先前同學會一起吃飯後才重新連絡上，強調2人並無單獨出遊或發生性行為等情事。

但新竹地院審理後發現，從姜男老婆和楊男2人的對話紀錄可以發現，姜男老婆和楊男表示「昨天太累了嗎？」、楊男回以「又一柱擎天」、「我喜歡妳的挑逗」、「我們可以找一天早上去十八尖山，改去愛愛...早上去愛愛也不錯啊」，姜男老婆答「好啊，看早上一柱擎天的你」、「怕你覺得我索求無度」，楊男則安慰姜男老婆「生理上的需求也是正常的」、「今天都沒有親親」，姜男老婆則甜回「沒有口水滋潤，你中毒了...一天沒口水就不對勁」等語。

法官指出，2人對話中充滿男女間性器官、性愛等，極具男女情慾交往私密性之對話內容，而2人也曾一起到集集鎮出遊，拍下親密的臉頰相貼照，認為姜男老婆和楊男2人互動明顯已逾越一般朋友往來分際，楊男已明確侵害姜男配偶權，不採信楊男的證詞，衡量姜男和楊男2人的經濟條件後，判楊男須賠償姜男25萬元為適當，全案仍可上訴。