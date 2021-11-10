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女大生喪父畢典沒人來…霸氣教授「我當妳爸！」10年後證婚逼哭人

▲實踐大學國際企管系副教授方信淵為一名女學生證婚，背後原因藏洋蔥。（圖／方信淵授權提供）

▲實踐大學國際企管系副教授方信淵為一名女學生證婚，背後原因藏洋蔥。（圖／方信淵授權提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

實踐大學國際企管系副教授方信淵近日出席一場婚禮，為無血緣關係的女兒證婚致詞。事實上，2人的緣份開始於10年前，婚禮中的新娘張小姐「點二（綽號）」在當時還只是方教授的一名的學生，當時她獨自一人努力生活、完成學業，最後到了畢業典禮時，因家人都不在了，無人出席，結果方教授自告奮勇擔任對方的「一日點爸」，沒想到這一當，就當了將近10年的時間。

時間拉回到2012年，方信淵表示，點二在她很小的時候，母親就離開了家，18歲時又遭逢父親過世了，於是家裡就只剩她一人，但她還是堅強地努力打工賺錢，為自己的學費、生活費想辦法，就這樣獨自努力了6年，過程中她也因經濟壓力使得她的學業斷斷續續，也曾感到迷失，想要放棄，甚至放棄自己的人生，放棄自己，但她最後還是努力地熬了過來，迎來了屬於她的畢業典禮。

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▲實踐大學國際企管系副教授方信淵為一名女學生證婚，背後原因藏洋蔥。（圖／方信淵授權提供）

然而，就在畢業典禮即將到來時，方信淵卻看到點二在臉書感嘆，表示自己不像其他人有父親可以來參加她的畢業典禮，「她很想念父親，但是她只能羨慕別的同學有家人陪伴著照相，她想念有父親在的右邊…」對此，方教授決定「好！畢業典禮那一天，我當你爸爸」，除了幫助點二外，也幫點二爸爸圓夢。

到了畢業典禮當天，方教授開著車前往學校時，想到「如果是點二爸爸來參加畢業典禮，他會怎麼做？」於是便在路邊停了車，買了一隻粉紅色的學士熊，決定在典禮上送給對方，而這也是他第一次送花給學生，「因為今天，我不只是老師，我是點爸。」典禮後，他也像其他家長一樣，給了女兒一個大大的擁抱，並說「妳辛苦了！畢業後要更加油唷；我女兒畢業了！」

▲實踐大學國際企管系副教授方信淵為一名女學生證婚，背後原因藏洋蔥。（圖／方信淵授權提供）

過了將近10年，點二終於要完成人生大事，方教授也特地開車載著一家人北上，他說，「2012年，畢業典禮上的一張合照，我們家就多了一個女兒，緣分也一直延續到現在，今天上場擔任證婚人，對新人說話的時候，深呼吸了好幾次，才能平穩著情緒，忍住眼淚。」

方信淵透露，他相信點二的爸爸也在天上看著他們，並且也會想對點二說，「很開心妳終於找到可以信任的另一半，在未來的日子裡，分享妳人生的喜怒哀樂，要當個好媳婦，好妻子，這樣爸爸就放心了。」而方教授自己則想對點二說，「點二，如果你願意，我們家永遠都是你的娘家。」

▲實踐大學國際企管系副教授方信淵為一名女學生證婚，背後原因藏洋蔥。（圖／方信淵授權提供）

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