振興也振心！東森號召40多品牌主　啟動台北市民新生機

▲東森集團號召40多位品牌主為市民應援打氣。（圖／家外媒體提供；以下同）

生活中心／綜合報導

好評如潮、愛不暫停再加碼！延續各大企業熱絡投入公益力量，東森集團再號召40多位品牌主聯合響應、加入OOH振興聯盟，復甦經濟、帶動士氣，為市民應援打氣。

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▲各大品牌主，24小時傳遞資訊不停歇。

聲量再擴大！從台北捷運月台及車廂、拓展至大台北街頭，各大品牌主，駐守市區主要幹道，24小時傳遞資訊不停歇，也升溫場域、串起一波接一波的振心動能！從疫情下備受青睞的保健食品及飲料丶療癒身心的日用品到人氣交友APP，廣告資訊熱鬧街頭丶振奮人心的文字更讓人懷抱滿滿正能量。

▲多樣化媒體型式，融入都會族的通勤生活。

多樣化媒體型式，透過廣告構築鼓舞信心的希望目光，前5大圍繞與食、飲品、生活用品、餐飲、休閒娛樂類相關，集結營養師輕食、可果美、棨泰、PG TALK、防盲基金會等多方品牌主，融入都會族的通勤生活，運載現代人的需求習慣，無形中形塑城市場域的共享資訊站，創造暖心朝氣、撫慰眾人的共鳴路程。

▲東森攜手各界品牌主，串起一波接一波的振心動能。

擁抱契機、開創新局，東森更期以領頭羊媒體之力，關懷社會、貢獻協助，攜手大大小小各界品牌主，一同打拼、展望未來！

▲振興也振心！東森啟動台北市民新生機 | ETtoday家外媒體（影／嵌入自YouTube）