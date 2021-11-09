印度陳樹菊！他賣水果「1天僅賺56元」　存畢生積蓄為家鄉建小學

▲ 哈賈巴因一生勤儉儲蓄，為家鄉興建小學而獲政府表揚。（圖／翻攝自Twitter／@rashtrapatibhvn）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度一名水果小販平均每天只能賺150盧比（約新台幣56元），靠著這份微薄的收入，長達10年來省吃儉用，終於在家鄉建了一所小學，有如印度版陳樹菊。印度政府為感謝他的努力，8日頒發表彰優秀平民的蓮花士獎章（Padma Shri）。

《今日印度》報導，現年68歲的水果小販哈賈巴（harekala Hajabba）來自卡納塔克邦的門格洛爾，從未接受正規教育，只會說當地語言，多年前一名外國遊客以英文向他詢問橘子的價格，他卻聽不懂對方在說些什麼，令他感到十分尷尬，「那天我便發誓，要建一所學校。」

根據《更好的印度》，哈賈巴居住的村莊紐帕達布（newpadadu）多年來沒有任何一所小學，村裡的孩子都被剝奪受教育的權利，直到哈賈巴在2000年投入畢生積蓄，在一塊1英畝（約4047平方公尺）大小的土地上修建一所學校。

哈賈巴提到，「我從來沒有機會受教育，不希望村裡的孩子也遭受相同的命運。」他也向《亞洲國際新聞》（ANI）說明，如今這所學校已經辦到10年級，學生人數達到175人。

事實上，他在去年1月就獲頒蓮花獎，但在新冠疫情影響之下，頒獎儀式延至今年，8日終於從總統柯文德（Ram Nath Kovind）手中接過獎盃。他未來的目標是在村裡開辦一所「大學前學院」（Pre-University College），相當於高中二三年級。

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