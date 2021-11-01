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研發菇蕈類植化素機能性飲品　海洋沅帶動石碇公益及產業發展

▲▼ 。

▲參加好食好事加速器，海洋沅希望可以更深入的理解消費者市場。

圖、文／好食好事基金會提供

以「永續公益」為基石，海洋沅執行長葉家豪利用石碇地理氣候條件，投入菇蕈植化素飲料市場，研發天然且兼具多功能性的飲料，盼藉由消費者對健康飲食需求增加的趨勢，能讓石碇環境保護、農村活化、偏鄉教育等公益生生不息。

不忍家鄉石碇滿山遍谷充滿垃圾，擁有高學歷的葉家豪在外工作數年後，返回石碇租下一間古厝，除了放淨山器具，也做為給孩子讀書的書屋。然而，2017年的一場颱風吹走書屋的屋頂，為了籌措修繕費，他和志工蒐集村子的農產品販售，也讓他們領悟永續經營的重要。屋頂修葺後葉家豪和志工一起討論如何永續發展，考量石碇的先天條件，種植菇蕈類成為他們的第一首選，海洋沅隨之誕生。

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據台灣經濟研究院生物科技產業研究中心(2016)之調查，靈芝對人體有多種好處，海洋沅利用石碇豐富水氣、山多平地少的環境優勢，讓菇類在最適合的地方生長。葉家豪說，一開始選擇靈芝作為主要發展產品，是因為他看中的靈芝的潛力，便利用專業的技術，持續擴大靈芝菇類應用的範圍，並致力提升產品品質。

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▲利用石碇豐富水氣、山多平地少的優勢，洋沅研發靈芝菇類生鮮養殖技術及相關食品。

海洋沅與當地的三才靈芝農場合作，利用「多元農村生態系」的優勢，發展合作經濟，帶動上下游的垂直整合，並延伸在地化的銷售平台，藉此活化石碇產業。面對疫情衝擊，葉家豪希望可以建立農村的發展韌性，加強上下游的穩固連結，並有效率面對市場轉變。

秉持著初衷，葉家豪也盡心做出最優質的產品，海洋沅持續朝著純天然、無人工防腐劑的健康產品發展。不同於市面上其他的菇蕈產品，利用成本較低的方式，短短兩週就可收穫；海洋沅選擇使用全株生長的方式，利用整顆蕈菇製作產品，讓消費者獲得更好的產品品質。

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▲海洋沅與三才靈芝農場合作，利用多元農村生態系優勢，發展合作經濟延伸在地化銷售。

隨著疫情爆發，人們相較過去更注重身體健康以及免疫力，對此葉家豪也非常看好海洋沅的未來發展。今年參加好食好事加速器，海洋沅希望在加速器的協助下，更深入理解消費市場及社群、數據資料庫，讓海洋沅的發展可更加順利及迅速。葉家豪表示，對好食好事提供的每一個課程都印象深刻，得以獲取新的思考模式。

好食好事基金會表示，基金會捐助人代表魏應充先生長期關注食農發展與公益議題，能透過加速器協助葉家豪這樣貢獻己力回饋家鄉的年輕人，對基金會而言意義非凡。

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