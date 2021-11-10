女生視副駕如寶座？命理師曝1關鍵：恐讓男人「牽別人手牽到床上去」

▲有命理師表示，許多感情問題都是「搭車搭出來的」，呼籲男人們別讓伴侶以外的女性坐在副駕上。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

先前有女網友在Dcard訴苦，表示男友買新車後副駕座位就被男友媽媽長期霸佔，令她感到相當委曲，沒想到這則文章一貼出隨即引來「婆媳大戰」與坐車禮儀之爭。不過，副駕不只有誰優先坐的問題，更有可能成為男人偷吃的導火線！

資深媒體人狄志為在節目《新聞挖挖哇》中透露，他老婆有將椅子大幅向後仰坐的習慣，所以只要副駕有坐過別人，他老婆就會因「角度不對」而立刻發現，不僅會質問：「載過誰？」甚至還會檢查座位上是否有其他女性的頭髮。此話一出立即引來主持人鄭弘儀的驚呼，更疑惑反應有必要這麼大嗎？

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命理師周映君表示，其實很多感情問題都是「搭車搭出來的」，因為對女生來說，副駕等於主權的象徵，同時副駕也像男女之間的牽手權一樣，如果給其他女生坐，難保不會「最後牽手牽到床上去」。周映君奉勸有老婆和女友的男人，盡量不要讓伴侶以外的女性搭便車，如果一定要載，最好還是請對方坐到後座。

▲周映君認為副駕如同男女之間的牽手權，一不小心可能就「牽手牽到床上去」。（翻攝自《新聞哇挖挖》YouTube）

財經專家詹慧珠也補充，過去有朋友招待她去美國觀光時就讓她坐在副駕上，結果朋友老婆一路上都看起來「怪怪的」，這才讓她驚覺自己可能犯了大忌，之後趕緊請朋友的老婆坐回副駕。詹慧珠呼籲，即使與朋友關係再好，也要遵守副駕是「駕駛伴侶限定」的潛規則，不過她也笑說，每當兒子開車載女友與自己時，她還是會不自主搶了兒子女友的座位，畢竟「車子是我買的，以前也都坐在兒子旁邊，早就習慣成自然了」。

▲財經專家詹慧珠認為即使與朋友關係再好，也不能逾越副駕的潛規則。（翻攝自《新聞哇挖挖》YouTube）

而回到副駕究竟是屬於媳婦還是男方母親的問題時，周映君認為從傳統上來看，應該是女方要禮讓男方的媽媽，但她自己會讓媳婦坐副駕，以免讓媳婦有被拆散的感覺；狄志為則表示，他的副駕除了媽媽與老婆外，只准其他男生上座，而大多數時候，他媽媽都會把副駕讓給老婆，自己坐在後座。

其實，在女網友訴苦副駕被男友媽媽搶走的文章底下留言，就有網友依乘車禮儀分析，如果屬公務性質，駕駛右後方是給位階最高的人坐的；若乘客是熟人、親人、朋友，輩份最高的是坐副駕，所以按約定俗成，女網友應該要讓位給男友媽媽坐副駕。

▲資深媒體人狄志為強調，如果要載媽媽和老婆以外的女性，一定會請她們坐在後座。（翻攝自《新聞哇挖挖》YouTube）

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