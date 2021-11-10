13歲少女腹痛！醫一看「肚大如懷雙胞胎」驚呆：有生命危險

▲醫生揪出少女肚子裡的「神秘疾病」。（圖／翻攝自第一現場微博）

圖文／CTWANT

身體一有不明原因的肥胖或異物，務必多加留心並就醫。大陸一名年紀才13歲少女肚大如懷孕，腹痛難忍，而且體重還高達72.5公斤，明顯比同齡者重上許多，甚至比一些成年人更重；且肚子目測比懷雙胞胎的產婦更大，後來經過多方尋醫看診，才揪出了少女肚子裡的「神秘疾病」。

據《半島晨報》報導，少女母親最近發現，女兒的肚子大得有點不尋常，甚至已經到無法直立坐著，也無法平躺睡覺的程度。後來少女被家人帶去醫院，醫師醫檢查發現，少女腹中有個巨大卵巢囊腫，大小比一對雙胞胎還要大，不但佔滿了她整個腹腔，還壓迫到腹腔的大血管、消化道和呼吸系統，不趕快手術切除的話，會有生命危險。

▲醫生從少女的腹部，抽出1.6升囊液。（圖／翻攝自第一現場微博）

不過因為這個卵巢囊腫過於巨大，醫師足足從少女的腹部，取出了多達1.6升囊液，才保住她的性命與未來的生育能力。而手術後的少女，在抽出這些囊液後，體重比之前足足少了15公斤。

醫師提醒，卵巢囊腫是婦科常見腫瘤，多見於育齡期婦女，但少女患病的可能性也是有，提醒如果發現青春期的孩子，體重突然有巨大變化，一定要提高警惕，及時就醫。

延伸閱讀

▸ 北大清純才女8年後變了 轉戰抖音變「一夜爽撈4億」帶貨女王

▸ 王必勝認婚外情 元配三段話「高下立見」…女醫評：王比很多渣男好多了

▸ 金正恩幾乎沒睡「凌晨3點奪命連環call」 屬下熱淚盈眶：多麼關心民生