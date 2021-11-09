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正妹睡醒「腫成豬頭」！老公一看嚇：妳誰...超扯原因曝

女子因對染劑嚴重過敏，睡醒臉腫如變個人。（圖／翻攝自Dailymail）

▲女子因對染髮劑嚴重過敏，睡醒臉腫如變另一個人。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

許多人為了追求美麗的髮色，經常前往髮型沙龍染頭髮，但要小心所用染髮劑是否正當，以免過敏毀容反而得不償失。美國紐約（New York）1名26歲正妹凱莉（Kelly Kruppner），上個月底（10月）前往專業的美髮沙龍染髮。不料，隔天睡醒後臉部卻腫脹的猶如變了個人，急忙前往醫院就診，才知竟是染髮藥劑過敏惹禍。

根據《Dailymail》報導，凱莉在上個月24日前往美髮沙龍將一頭紅髮染成美麗的深棕色，當時並未感到任何不適與異狀；沒想到，隔天睡醒後，凱莉照鏡子才驚訝發現自己的頭部和臉部竟腫脹得猶如換了張臉，連自己24歲的丈夫布蘭登（Brandon Sprague）都認不出自己的模樣，讓凱莉嚇得趕緊到醫院掛急診。

經醫師診療後，判定凱莉的頭皮應是對美髮沙龍所使用的染髮劑產生嚴重過敏反應，其頭皮因被化學藥劑灼傷，才會使得臉部也一同引發過敏產生嚴重腫脹的症狀。醫師表示，凱莉的頭皮受損嚴重，想要完全康復需要花費至少一個月的時間，且這段時間內她都不能使用洗髮精清潔頭髮；此外，醫師也警告凱莉，日後最好不要再染髮，否則同樣的情形恐怕仍會再度發生。

據報導，凱莉對此相當沮喪，她表示自己在染髮前，設計師曾在自己的耳後進行測試，但當時並未等待足夠長的時間，以至於沒有發現染劑竟會使她過敏，「我的臉頰真的很浮腫，我甚至看起來都不像我自己，就好像一個傻瓜。」

凱莉表示，由於過敏引發的浮腫，讓她幾乎睜不開眼睛，也因此被醫生嚴令禁止開車，以免發生危險，「醫生說我的症狀需要約三到四個星期才能完全復原，他們告訴我這屬於化學傷害，而不僅僅是單純的過敏。」所幸，經過治療，目前凱莉已經逐漸康復，「受傷的頭皮已經開始結痂和發癢，臉部也漸漸消腫了。」

經過此次教訓，凱莉坦言自己未來將不會再隨意使用未經測試的產品，「我建議所有人，無論去任何店家，若要使用店內的產品最好都能先經過測試，保護好自己才是最重要的，這是我慘痛的親身經驗。」

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