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網購卸妝油！她到貨打開「變一罐雪」傻眼：以為商家惡搞

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▲女子網購卸妝水，物品寄達卻被凍成「一罐雪」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸4日迎來入秋最強寒潮，使得多地「一夜入冬」，內蒙古與東北地區更是暴雪不斷，許多民眾生活受到嚴重影響。黑龍江省哈爾濱市8日有1名張姓女子表示，自己網購買了1瓶卸妝水，物品寄到後內容物卻變成了雪，讓她相當傻眼，所幸靜置一段時間後，雪又再度變回了卸妝水。

根據《西部決策》報導，張女表示，自己4日時在網路上購買了一瓶卸妝油，由廣東省快遞到東北；沒想到，因當地氣溫驟降，當商品寄達家裡時，張女拆開包裹一看，映入眼簾的竟是一罐白花花的「雪」。

卸妝油因為氣溫過低，變成「卸妝膏」。（圖／翻攝自微博）

▲卸妝油因為氣溫過低，變成「卸妝膏」。（圖／翻攝自微博）

張女回憶說道，自己當下看到十分傻眼，「我以為是商家惡搞我，給我寄了一罐雪，我就一直在想是怎麼回事。」直到後來，卸妝水被放置一段時間後雪逐漸融化，才又慢慢再度變回液狀；張女表示，因為近日哈爾濱下雪，天氣較冷才會導致卸妝水凝結成油，看起來就像雪一樣，「油的那個凝固點不是很低嗎？就冷了油就會凝結」、「放了一下午左右，然後它自己就化開了。」

新聞曝光後，許多網友紛紛打趣留言，「廣東來的卸妝水，終於見識到了東北的寒冷」、「我以為是泡沫」、「我去年買一箱牛奶，全凍成奶磚了」、「我以為會是冰，結果是雪」、「這是卸妝油，直接膏化」、「廣東來的，裡面不可能是雪啦」、「從南到北，卸妝水也要適應一下。」

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