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參山處歡慶20周年　自許躍升中台灣區域觀光整合平台

▲參山處歡度20週年處慶。（圖／參山國家風景區管理處提供）

▲參山處歡度20週年處慶（下同）。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

交通部觀光局參山國家風景區管理處，今年成立滿20年，並以「參山20・卓岳伴行」為題舉辦處慶，細數梨山賓館整建重啟營運、八卦山天空之橋完工啟用、獅頭山康濟吊橋改善工程、梨山幸福巴士票選客運旅遊「一生必走的經典路線」第1名、谷關溫泉「入關博物館」開展、松柏嶺茶文化主題館開幕等等重大發展，期待繼往開來，成為中台灣區域觀光的整合平台。

參山處20週年處慶活動於9日在甫改裝成為茶文化主題館的松柏嶺遊客中心舉辦，現場表揚資深員工與榮譽志工，也透過直播與粉絲互動、分享喜悅，共同見證成長歷程與成果；立委許淑華國會辦公室主任王樹良、公路總局第二區養護工程處長劉世桐、彰化縣城觀處長田飛鵬、苗栗縣文化觀光局副局長王浩中、日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標和第4任處長朱傳緯、中彰與竹竹苗區域觀光聯盟代表等30多位地方仕紳與觀光產業夥伴皆到場祝賀。

▲參山處歡度20週年處慶。（圖／參山國家風景區管理處提供）

參山處代理處長曹忠猷說，轄內獅頭山、梨山及八卦山等3處山岳型風景區，分散在5縣市18鄉鎮，在歷任6位處長帶領與同仁們共同努力下，20年來耕耘成績豐碩，諸如各景區遊客中心啟用、梨山賓館整建重啟營運、八卦山天空之橋完工啟用、獅頭山康濟吊橋改善工程、梨山幸福巴士票選客運旅遊「一生必走的經典路線」第1名、八卦山生態遊客中心取得環境教育場所認證、谷關溫泉「入關博物館」開展、松柏嶺茶文化主題館開幕等。

平日在獅山遊客中心擔任解說導覽志工、獲榮譽志工獎的張鳳珠表示，今年已加入參山志工隊第19個年，一路見證各風景區的發展與進步，每當遊客露出滿意笑容時就是最幸福的時刻；獲特殊貢獻獎的技正頊台華指出，獅頭山、梨山及八卦山轄內多數是丘陵與山岳，每項觀光建設的規劃與開發都相當不容易，也是同仁們堅守崗位努力的心血結晶。

參山處表示，中彰、竹竹苗觀光圈近年積極輔導合作，服務範圍廣大，未來將持續重視在地聲音、深入串聯各個觀光產業，特別感謝一路陪伴、支持參山各景區觀光發展的在地夥伴，期許未來繼續攜手同行，擦亮參山國家風景區的觀光品牌。
 

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