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社會 社會焦點 保障人權

探病拒實名制嗆「打妳喔」　退休董座辯「大聲才能以寡敵眾」

▲▼ 北市聯醫仁愛院區,台北市立聯合醫院,仁愛醫院 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台北市立聯合醫院仁愛院區嚴守防疫措施，卻遇探病的簡姓男子鬧事。（資料照片／記者洪巧藍攝）

記者黃哲民／台北報導

簡姓男子今年初到北市仁愛醫院探望住院的老伴，卻不肯依防疫規定測量體溫與實名登記，還嗆病房女助理「打妳喔」並握拳作勢，簡男挨告出庭不認罪，堅稱遭誣賴，他當時「只能大聲說話才能以寡敵眾」，台北地院指簡男抹黑被害人又無悔意，依恐嚇危害安全罪判他拘役30天，並以有再犯之虞不給緩刑，可上訴。

簡男曾任公司董事長、現已退休，他的妻子重病在台北市立聯合醫院仁愛院區住院多時，簡男常去探望，不耐煩醫院的防疫措施，今年（2021年）1月15日上午11時許，他去探病逕自走向病房，被擔任病房助理的陳女叫住，請他到護理站量體溫並實名登錄，簡男竟嗆陳女：「打妳喔！」

陳女回稱：「不可以打人！」見簡男真的握拳作勢靠近她，連忙舉雙手在胸前交叉並退後自保，簡男又趨前放話：「打妳又怎樣！」另位病房助理趕緊隔開2人，簡男心不甘情不願，在護理站繼續大小聲，陳女事後檢附監視畫面提告。

簡男一概不認罪，反批陳女等人謊稱住院病患沒有他太太，當時護理站人多勢眾，他心急加上勢單力孤又年邁重聽，「只能大聲說話才能以寡敵眾」，但他說的是「醫院怎麼這樣」，舉手是指著病房表示妻子就住在那一間，卻被陳女等人扭曲成「打妳又怎樣」。

不過法官勘驗監視畫面，清楚看見陳女才伸手引導簡男去護理站，簡男立刻右手指著陳女、左手握拳作勢，陳女隨即雙手交叉胸前並後退，根本還沒查驗簡妻住在哪個病房，在場證人也證稱簡男有說要打人。

法官認為醫院嚴格落實防疫措施，相關作業並不複雜，可能會有些延宕，簡男竟恫嚇提醒他配合的病房助理，犯後還抹黑受害人，更推稱醫院有疏忽卻誣賴他、有如做賊喊抓賊等語，可見簡男毫無悔意，依恐嚇危害安全罪判他拘役30天、得易科罰金3萬元，並以簡男有再犯之虞，因此不給緩刑，可上訴。

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