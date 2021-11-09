全台首例　彰化開放公司「揪團打疫苗」！預約方式曝光

記者柯振中／綜合報導

彰化縣長王惠美9日表示，為了提高疫苗覆蓋率，將開放「揪團打疫苗」，包含外籍移工在內，只要公司行號有需求，就可以與衛生局聯繫，在特定的時間內讓企業員工一同打疫苗。

▲彰化開放企業施打疫苗。（圖／彰化縣府）



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王惠美表示，過去有公司、企業擔心生產謝作業，無法讓員工一次打疫苗，但近期國內疫苗充足，將開放週一至週五，每天上午8點30分到12點，以及下午1點到5點的時段，讓企業「揪團打疫苗」。

王惠美說，希望能儘速將疫苗覆蓋率衝上7成，此次計畫中，外籍移工也在服務的範圍裡面，若公司行號有需求，可以跟衛生局聯繫，若人數較少，也可以直接到醫療院所登記，累積一定的數量後，就會收到施打通知。

▲▼彰化企業施打疫苗。（圖／彰化縣府）



王惠美表示，目前30到40歲的施打率較為落後，該年齡層是重要的經濟族群，希望還沒施打疫苗的鄉親，能夠儘速揪團施打，目前AZ、BNT以及高端疫苗數量較為充足，人數較多的話，也能協助媒合醫師，直接到公司、工廠施打。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前與彰濱工業區、北斗工業區、福興工業區等區的企業聯繫上，已有87家進行媒合，共1,861人施打疫苗，縣內還有185家合約院所，可以開放2,076人預約，歡迎善加運用。

依據彰化縣府公佈的消息，企業、職場、公司行號等團體，採取電話或網路預約的方式，可以致電衛生局醫政科（711-5141#5301~5306），或是透過網址來預約。

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