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同志足球員害怕參加「卡達世界盃」　踢個比賽可能會有生命危險

▲▼澳甲足球員卡瓦洛 （Josh Cavallo）因為出櫃自己是同志，對於參加卡達世界盃感到擔心。（圖／翻攝自Facebook／Josh Cavallo）

▲澳甲足球員卡瓦洛 （Josh Cavallo）因為出櫃自己是同志，對於參加卡達世界盃感到擔心。（圖／翻攝自Facebook／Josh Cavallo） 

記者林彥臣／綜合報導

全球期待的2022世界盃足球賽腳步越來越接近，不過一名效力於澳洲甲級聯賽，同時也是唯一出櫃的頂級聯賽現役球員卡瓦洛 （Josh Cavallo），因為該國的同志法律，所以害怕參加卡達世界盃。

根據《衛報》（The Guardian）報導，卡瓦洛效力於澳甲聯賽阿德萊德聯隊（Adelaide United Football Club），他在社群媒體上出櫃之後，獲得整個足球界的廣泛支持，包括巴塞隆納後衛皮克（Gerard Piqué Bernabeu）、馬德里競技前鋒格里兹曼（Antoine Griezmann）、利物浦中場韓德森（Jordan Henderson）。

卡達有幾項法律禁止同性戀行為，可判處1~10年不等的有期徒刑，2019年為LGBT旅行編制的危險指數，將卡達列為酷兒出行第二大危險地方。

該國的穆斯林受到伊斯蘭律法約束，禁止婚外性行為，最高可判處死刑，這意味著在技術上同性戀行為可以處死，儘管一些人權報告稱，沒有證據表明任何同性戀者有因犯罪而被處決。

卡瓦洛說，「我讀過一些類似的內容，提到卡達的同性戀者被判處死刑，這是我非常害怕的事情」。

▲▼2022年卡達世界盃足球賽球場巴伊特體育場（Al-Bayt Stadium）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡達世界盃的官方表示，不會對任何人的性別、種族、取向、宗教施加任何限制。（圖／達志影像／美聯社）

卡瓦洛補充說，「作為一名職業足球運動員，最偉大的成就之一就是能為國效力，但是當知道 世界盃所在的國家不支持同性戀者，而且讓我們面臨生命危險，這真的嚇到我了，這讓我重新評估，我的生命是否比在我的職業生涯更重要？」

2022世界盃組委會執行長哈特（Nasser Al Khater）在2017年接受CNN訪問時表示，「我們不會對任何國籍，或是任何人的性別、種族、取向、宗教方面施加任何參加世界盃的限制」。

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