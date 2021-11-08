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網紅「被出櫃」低調不想鬧大　粉絲氣炸告媒體！小編繳3萬緩起訴

▲桃園市曹姓男子愛慕同性但羞於外界異樣眼光，2009年至今年1月間，透過網路挑選喜愛類型未成年少年出遊，再以金錢誘騙發生性行為，檢警查出涉及195罪嫌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網紅因媒體爆料被迫出櫃表明性向，處理報導的編輯因違反《個資法》被緩起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

知名網紅去年遭周刊媒體爆料，私下與男性約一夜情，網紅的同志身分意外曝光，紛絲們氣不過，提告指控媒體擅自揭露他人隱私，雖然網紅只希望事件快點落幕，不想出面說明受害經過，但性生活是特種個資，不用被害人親自提告，台北地檢署考量媒體已將新聞下架並公開道歉，8日依違反《個資法》處分李姓編輯緩起訴。

這名網紅在2020年6月3日，因遭媒體爆料與同性約砲內容後，被迫公開出櫃，痛哭說「我是同性戀，我不喜歡女生」，當時網友幾乎一面倒力挺網紅並指責爆料媒體，媒體則在隔天就刊登道歉啟事，承認「違反長期追求的性別自主多元價值，經讀者反映後，已將相關報導及影片全部下架，除了深切檢討、絕不再犯，…致上最深歉意。」

這名網紅在各方鼓勵下，甩開陰霾，現在已經是訂閱數達180萬的人氣Youtuber，不過他的粉絲還是很生氣，從事件爆發之初，就向檢警提告，指控爆料媒體涉嫌違反《個人資料法》，偏偏當事網紅不希望事件越演越烈，不出面說明受害情形。

原則上，個人資料權益受侵害時的刑責追究，需要被害人本人告訴乃論，雖然本案只有粉絲告發，但因為《個資法》明文規定「病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科」這些特種個資，除非例外情形，一律不得蒐集、處理或利用，且違反者非告訴乃論，因此檢察官最後仍依《個資法》，給予當初處理這則爆料新聞的李姓編輯緩起訴處分1年，條件是繳庫3萬元。

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