「1621大航海時代顏思齊」　162.1米藝術故事牆百人續畫歷史

▲雲林西螺在地畫家廖耀興一同參與「開台四百年-1621大航海時代顏思齊」藝術故事彩繪牆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「開台四百年-1621大航海時代顏思齊」藝術故事彩繪牆揭幕，於雲林北港糖廠外停車場盛大舉辦。現場除有本縣保存技術保存者顏三泰老師帶來的藝閣車展示、更安排國際策展人王信智現場彩繪創作，另由真雲林閣掌中劇團李京曄演出一段《開台英雄顏思齊》布袋戲劇碼，揭開活動序幕。

藝術故事牆以大航海時代的勇敢與冒險精神，去探索土地、欣賞與了解臺灣生活樣貌。為提升文化教育意義，由人間國寶藝師洪平順、電影看板畫師藝師許明雄擔任活動總體顧問，故事牆彩繪由雲林在地藝師、藝術家李京曄、蘇俊碩、陳玄茂、丁仁桐、吳炯韋、廖耀興、廖惠村、余育佳等，與北港水林在地20間國高中、小學共超過上百位老師、學生共同投入彩繪創作。

▲雲林北港油墨畫家蘇俊碩（左）一同參與「開台四百年-1621大航海時代顏思齊」藝術故事彩繪牆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府文觀處並特別邀請執行金曲30動畫設計的設計師及畫家陳青琳(Kim Chen)、在雲林生長的實力派療育插畫家葉依柔(Michun)進行線上插畫並輸出展示，組成一幅訴說開台四百年百人藝術彩繪的162.1米藝術故事牆。

文化觀光處長陳璧君表示，超過百人共同參與彩繪162.1米藝術故事牆，讓我們用故事、用想像、用創作、用藝術，響應「開台四百年-1621大航海時代顏思齊」系列活動。除本次藝術故事彩繪牆揭幕，接續顏思齊音樂劇及大歷史小旅行等活動，將陸續辦理，歡迎大家一起來走訪雲林與體驗。

「開台四百年-1621大航海時代顏思齊」除在北港糖廠外停車場展示藝術故事彩繪牆牆外，於北港糖廠1號倉庫，現正辦理顏思齊故事策展，當日倉庫周邊也辦理了北港好庫文化市集、表演活動，邀請大家至北港水林164滯洪池與戎克船拍照，走踏開台第一庄馬蹄型聚落以及參觀水林顏厝寮顏思齊故事館，體驗具歷史深度、藝術厚度、人文溫度的雲林文化之旅。

▲雲林縣口湖鄉知名藝術家陳玄茂參與「開台四百年-1621大航海時代顏思齊」藝術故事彩繪牆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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