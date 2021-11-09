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調查局長傳異動　呂文忠：長官任何安排我都尊重！

▲▼調查局舉辦2021年第2次公開銷燬獲案毒品儀式，局長呂文忠（中）與來賓主持點火儀式。（圖／調查局提供）

▲調查局舉辦2021年第2次公開銷燬獲案毒品儀式，局長呂文忠（中）與來賓主持點火儀式。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局今首度辦理一年內第2度銷燬獲案毒品作業，且銷燬數量達882公斤，是今年上半年的4倍，其中包括1240塊總重逾480公斤的海洛因磚，市價約60億元，但更令人注意的是，調查局長呂文忠在傳出異動風聲後第一次露面，今親自主持點火銷燬儀式受訪表示：「長官的任何安排，我都尊重！」

調查局從1993年起，每年一次將判決定讞、集中保管的17種第一級與第二級毒品公開銷燬，由於存放空間越來越有限，今年起增加為一年2次辦理，今天依舊載往木柵垃圾焚化廠銷燬，由轄區雙北及國道警力護運、調查官持槍戒護，事前並經立委、監委、檢方與民間團體共同監督清點、封緘，確認沒掉包。

▲▼調查局舉辦2021年第2次公開銷燬獲案毒品儀式，調查官接力搬運裝箱毒品上車。（圖／調查局提供）

▲調查局舉辦2021年第2次公開銷燬獲案毒品儀式，調查官接力搬運裝箱毒品上車。（圖／調查局提供）

昨有媒體報導現任桃園地檢署檢察長王俊力，已被內定接任調查局長，法務部長蔡清祥今「剛好」另有要公、沒出席銷燬獲案毒品儀式，不過呂文忠受訪被問到可能被王俊力接任的人事案，他淡然表示：「長官的任何安排，我都尊重！」形同間接證實即將卸職。

呂文忠表示，1983年當兵時就認識王俊力，2人在同一個軍法單位共事，他肯定王俊力工作非常認真，也非常優秀。

呂文忠的調查局長任期遇到調查局多事之秋，除了男調查官性騷女同事、女調查官當面遭當事人拿走問案筆錄等醜聞連環爆，更驚傳調查官勾結毒販盜賣扣案毒品的重大刑案，一再打擊局譽，呂文忠今年（2021年）9月底到立法院備詢時被問到如何整治紀律時，表示多數同仁克盡職守，但「樹大必有枯枝，人多必有白痴」。

此話引發輿論關切，調查局內部更是大反彈。呂文忠今被問及這段往事，依舊淡淡解釋調查局肩負國家安全的維護與重大犯罪的調查，壓力很大，當時回答立委的那段話「其實只是形容詞，形容一個單位在人多的情況下，難免會有一些害群之馬，當時也列舉一些局裡面同仁，過去有一些違法犯紀的例子」。

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