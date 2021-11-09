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社會 社會焦點 保障人權

時間管理大師包養少女「激戰全都錄」！還設LINE群幫接客

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲葉男包養2名16歲少女，分別與2人談妥性交易，還成立LINE群組接客。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／苗栗報導

苗栗一名葉姓男子2019年7月間透過網路交友平台結識2名16歲少女小君（化名）、小千（化名），起初他與小君以5000元進行對價性交易，接著開始包養小君，期間發生多次關係、拍攝25部性愛影片，另一方面，還以4500元與小千進行對價性交易。怎料，葉男見2名少女無力償還積欠他的款項時，竟安排2人接客提供對價性交服務。對此，苗栗地院審結，依有對價之性交行為罪，判刑1年6月，得易科罰金，另依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪、媒介少年為有對價之性交行為罪判刑2年，不得易科罰金，均緩刑3年，並於判決後一年內提供120小時義務勞務，緩刑期內接受2場法治教育課程，可上訴。

判決指出，葉男於2019年7月、8月某兩天內以5000元，與小君達成性交易，隨後於隔年1月與小君談妥，以按月支付生活費的方式包養對方，期間2人發生關係多次，葉男竟趁機持手機拍攝25部性愛影片。事後，小君決定結束包養關係，而葉男為了順利拿回積欠的款項，2020年6月中旬便成立LINE群組，張貼小君的個人資訊，以此方式來攬客，讓小君與男客進行對價性交易。

另一方面，葉男包養小君期間，還曾以4500元為代價，與小千談妥性交易，隨後再以同樣手法，借錢給小千，並發現小千無力償還時，將小千介紹給男客，完成6次性交易服務。直到葉男於2020年7月，想在苗栗龍鳳漁港的停車場與小君車震，經小君友人出面制止，且與葉男起爭執並報警，全案曝光。

全案審理期間，葉男坦承不諱，法官考量葉男與小君、小千達成和解，且2名少女均表示願意原諒被告，因此審酌後，依有對價之性交行為罪，判刑1年6月，得易科罰金，另依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪、媒介少年為有對價之性交行為罪判刑2年，不得易科罰金，均緩刑3年，並於判決後一年內提供120小時義務勞務，緩刑期內接受2場法治教育課程，全案仍可上訴。

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