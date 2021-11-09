殘暴韓國大兵虐殺7貓！水淹拿石塊暴力砸頭　潑酒精「火葬」滅屍

▲南韓江原道某陸軍部隊傳出虐貓事件。（示意圖／達志影像／美聯社、CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓再度傳出恐怖虐貓事件！此次兇手為江原道的某陸軍部隊，一名網友在臉書匿名投稿粉絲專頁爆料，該師團下轄的某大隊（대대，營級單位）3名炊事兵（伙房兵）在工作地點附近發現幼貓、成貓等共7隻貓，沒想到不僅用水淹、拿石頭砸，還用木棒亂棍打死，甚至用點火機、灑消毒酒精試圖焚燒貓屍，他們謔稱為「火葬」。

根據韓媒《朝鮮日報》、《東亞日報》，一名網友昨（8）日在南韓陸軍匿名投稿網站的粉絲專頁爆料，要求軍方能夠重視此事，並嚴懲這3名士兵。他表示，「3名炊事兵工作地點附近住著7隻貓，他們把幼貓帶走進行『水拷問』，將之活活淹死，之後說要火葬牠們，便拿打火機燒牠們的身體，不過火沒辦法成功燒起來，最後當場掩埋。」

該名網友透露，3名炊事兵在抓綁的過程中，遭到1隻成年貓抓傷，他們竟然持木棍將貓打得半死不活，而其他炊事兵更出言慫恿，「反正最後還不是會痛苦到要死不活的？不如我們結束牠們的生命吧」，於是直接拿起地上的石頭，直接往貓的頭部砸去，讓貓含冤斷氣身亡。

網友表示，3名炊事兵說要「火葬」，竟然像先前對待幼貓一樣，用打火機燒燙貓的身體，眼見火無法成功點燃貓身，竟然還將消毒酒精潑向貓，再度反覆燒燙貓屍。

網友氣得大嘆，「他們在過程中竟然有說有笑，好像從沒發生任何事情一樣，還可以邊做料理，這真的太驚悚了啦！」

報導指出，該部隊事後坦承的確有此事，「部隊從10月起就已知悉相關內容，並在進行調查中，11月初已針對全員相關人士進行懲戒處置，目前正以師團為單位進行後續調查，若調查結果出爐，將依據相關法律嚴正處置。」

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