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11／11亮點爆品先看！iPhone13大禮包、YAMAHA全新車款　11111元限時搶

蝦皮購物雙11（圖／蝦皮購物提供）

▲11/11凌晨0點30分，蘋果新機年度禮盒包含話題新機iPhone 13，整組優惠價11,111元。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商、品牌都在迎戰雙11，不少人已經趁著暖身慶優惠先手刷一波，而這波年底最強檔促惠，將在11/11當天釋出更多爆品挑戰最低價，包括iPhone13、Switch限量禮盒以及一台逾10萬元的YAMAHA全新車款FORCE 2.0七期TCS，通通限時限量下殺11,111元，各大平台的必搶特殺清單與時間也提前大公開，讓網購族先筆記下來並設好提醒時間，到時手速預備搶起來。

東森購物網從11/9起每天早上10點精選11元夯品限量開搶，這次雙11更主打好禮獎不完，除了組隊成團參加活動最高享11%回饋，於全通路消費任一件，可用11枚東森幣下注拚iPhone13 256GB，還有「拼出百萬大獎」，在東森購物網消費滿額、邀請新朋友加入會員或累積折抵500枚東森幣都能得到拼圖，集滿拼圖可抽萬元好禮，最大獎有DYSON無線吸塵器、IPHONE 13等。

此外，還有「全站滿額贈」活動，消費滿2021元，可獲得折價券$111，使用APP消費最高可獲得$2,222，等於享8折優惠。東森購物網也預告11/11全站再加碼，消費滿1111元送禮物卡11%回饋，上限777，還有Line購物神秘加碼將於當天曝光。

momo購物網找來CITY PRIMA、漢堡王、達美樂、鮮茶道及YouTube助陣，共祭出逾11萬份美食及好禮，11/9限定下單登記送「CITY PRIMA精品美式」；11/10限定下單登記送「漢堡王小華堡」；11/11當日累積消費滿1,111元，下單登記送「達美樂比薩套餐」外帶6吋Pizza及罐裝可樂1罐、「鮮茶道榛果摩卡」大杯尺寸或「YouTube Premium 3個月免費試用序號」三選一，各限量3.8萬份；11/11當日中午12:11還有1111串「舒潔喀什米爾衛生紙」6包裝組大放送，憑momo購物網APP可於momo內湖大樓排隊免費領取乙串。

momo購物網（圖／momo購物網提供）

▲momo購物網祭出逾11萬份美食好禮，11/11再加碼1111串「舒潔喀什米爾衛生紙」免費大放送。（圖／momo購物網提供）

蝦皮購物在雙11活動期間，每天整點推出夯品限時下殺，11/11當天更攜手眾多品牌，華碩Laptop 14吋筆電只要12,900元、realme Buds Q2 真無線藍牙耳機獨家破盤價499元，另主打專櫃級保養品、高單價3C品、異國美食組合等5大年度熱銷禮盒，像是「臉部保養年度禮盒」蒐羅雅詩蘭黛、KIEHL'S 契爾氏、品木宣言、DHC等，原價6,950元，破盤下殺1,111元。

其中，凌晨00:30必搶的「蘋果新機年度禮盒」，不只包含話題新機iPhone 13 128G，也一次備齊20W豆腐頭PD充電頭、iBRIDGE超薄型快充無線充電盤、ITSKINS MaxSPECTRUM CLEAR防摔保護殼等手機配備，整組原價28,678元，到手流血價只要11,111元；接著1:00還有「Switch年度禮盒」，內含Switch 電光紅藍主機、Switch Joy-Con PC硬式主機保護殼、Switch Joy-Con手把與熱銷遊戲片，原價17,898元，特價11,111元。

蝦皮購物雙11（圖／蝦皮購物提供）

▲11/11除了有夯品下殺，還有年度熱銷禮盒最低1折起。（圖／蝦皮購物提供）

PChome 24h購物也公開11/10、11/11兩天激殺購買清單，涵蓋家電3C、美妝保養與民生用品三大品類，舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙100抽x24包x3串，特價728元，美國漢美馳Hamilton Beach美式咖啡機A84、湛盧咖啡手沖精品濾掛式咖啡組合80入，皆限時特價1,111元；Lenovo Gaming 3 82K200EMTW 15.6吋電競筆電打出狂降1萬1千，TOSHIBA 55型QLED液晶顯示器爆殺近3千，尤其是11/11晚間23:00有全新車款「YAMAHA 山葉機車 FORCE 2.0 七期 TCS」，原價105,000元，祭出11,111元限時搶購。

YAMAHA全新車款雙11爆殺組11111元搶（圖／翻攝自PChome 24h購物）

▲YAMAHA全新車款原價105,000元，雙11爆殺11,111元。（圖／翻攝自PChome 24h購物）

Yahoo奇摩購物在雙11正慶活動聯合ASUS、BRITA等旗艦品牌，祭出天天超級品牌日1折起，除了原價17,888元的Roborock石頭科技掃地機器人二代S6 MaxV，領券後限量特價1,789元，11/11當天爆品推薦搶精品包款，MARC JACOBS兩用提包原售價139,900元，特價2.5折，用35,800元就能入手；或是在凌晨00:10入手SEE BY CHLOE Cecilya可拆菠蘿鑰匙圈牛皮手提斜背包，原要價萬元，符合全站滿額加碼送、刷Yahoo聯名卡與購衷心會員筆筆送3%購物金等多項優惠，總計可省下4,671元，等同回饋46%，但部分活動須登記，有名額限制需留意。

Yahoo奇摩購物中心（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

▲▼MARC JACOBS兩用提包（上）、SEE BY CHLOE Cecilya可拆菠蘿鑰匙圈牛皮手提斜背包（下），在雙11有特惠價。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

樂天市場除了有每日百大品牌最低1折起、12大品牌輪番限時5折起，為一舉提高站上最後買氣，11/11、11/12連兩天再加碼「整點商品破盤1折起」活動，除了10點、12點、15點、19點、21點每天5個時段，11/11上午0點、1點及下午11點，11/12上午0點、1點再增加特殺品項，而目前最夯的iPhone 13 pro max 256GB，將於11/11中午12:00整點5折開賣，原價40,400元，限定特價20,200元，領券再折300元，持樂天信用卡付款再賺樂天點數2,189點，1點等於1元，換算最低入手價17,711元，並享免運優惠。

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