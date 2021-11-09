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彰化農民淌血　質疑200甲重劃案「黑幕重重」

▲彰化田中鎮200甲市地重劃案農民抗議。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲彰化田中鎮200甲市地重劃案農民抗議。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

知名的「田中馬」可以環顧八堡圳，沿路又可飽覽綠油油的稻田，被票選為全台最漂亮的馬拉松打卡熱點，如今恐怕要隨著公所推行農地市地重劃而消失，今(9)日上午，公所正在進行相關委員評選作業，一大群農民高舉白布條，拿著選舉名單，嘶聲力竭的抗議「黑箱作業」，鎮長洪麗娜強調，過程絕對公開合法。

▲彰化田中鎮200甲農地市地重劃。（圖／農民提供）

▲未來綠油油的稻田將消失。（圖／農民提供，以下同）

今天公所在風雨球場舉辦委員選舉作業，不少地主拿著選舉單排著長長的隊伍準備進場投票，一旁則有不少重畫區內的農民站著拿著旗幟高喊「抗議」，土地正義聯盟也到場聲援，另一面則有50名警力戒備，形成強烈的對比。

▲▼ 彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化田中鎮200甲市地重劃案選舉爆內定名單。(議員黃盛祿提供)

據悉，公所在三民里進行200甲農地市地重劃案，裡面有1124名地主，不只有農地、也有建地及一般住宅區，而農地地主有4甲、也有5分地，泰半為世代祖先留下來給後代子孫，種植稻米、休耕期就植蔬菜，以此維生，現場抗議的農民組自救會誓死捍衛良田。

▲選舉結果名單入選委員相同。（圖／田中鎮公所提供）

▲選舉結果名單同上。（圖／田中鎮公所提供）

議員黃盛祿上午手拿一張選舉名單，疑似爆發委員內定，中午選舉結果名單竟相同，另外投票選舉人的總票數只有184人，其中投廢票的高達15人，質疑當選有效性，立委陳素月也針對自救會陳情的種種的不合理跡象，要先請中央進一步調查。

抗議時鎮長林麗娜人恰巧公出，面對農民的指責，她表示市地重劃案絕對符合程序辦理，過程絕對沒有不合法規，一切公開透明，也歡迎有質疑的鎮民都可以到公所檢視土地重劃案。

▲彰化田中鎮200甲市地重劃案農民抗議。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲田中鎮市地重劃案農民抗議，一旁則是排隊準備進場選舉。

自救會指出，重劃委員身負這200甲農地重任，有13人登記参選，其候選人的資格，裡面是否有具民意代表、財團或土地開發商、土地代書背景者或剛辦理農地買賣的投資客等，均應逐一清查，公告並徵信後，才符合被選舉程序，就不知道鎮公所急推重劃為哪樁。

另外自救會質疑，田中鎮公所訂定重劃委員名額將原定的11人縮減為10名，又要地主得一次圈選10位候選人，種種跡象不得不讓人質疑，為誰量身打造，準備好全壘打，排除異己，屆時方便操控重劃委員會，農地重劃同意書不郵寄，由鄰里長發放，藉機篩選同意書，種種不合常規的辦理方式，公所難道都不用說清楚。

▲彰化田中鎮200甲農地市地重劃。（圖／農民提供）

▲彰化田中鎮200甲農地市地重劃。（圖／農民提供）

三民里長指出，重劃案自前鎮長謝文賢時代就開始推動，從剛開始35%同意書到隔年超過54%，同意重劃的超過半數，至今進入最後的評選委員階段，況且看到前鎮長鄭俊雄推動二塊厝重劃，如今土地增值生活機能便利，真的沒有不好的地方。

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