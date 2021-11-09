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內蒙多地降雪量破70年來極值　專家預警：積雪不退或引發白災

記者魏有德／綜合報導

大陸近日受寒流侵襲，各地氣溫現雪崩式驟降，東北及內蒙古部分地區還出現大暴雪和特大暴雪，嚴重影響民眾出行及生活。據了解，內蒙與遼寧西部接壤處部分地區降雪量已打破1951年來有氣象記錄後的歷史極值，氣象專家評估，內蒙古、東北地區新增積雪厚度或達10釐米（公分，下同）至20釐米，局地可達40釐米以上。

▲內蒙遇大暴雪及特大暴雪氣候。（圖／CFP）

▲小販在大雪中販售烤蕃薯。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，內蒙古自治區氣象台首席預報員張桂蓮表示，新疆冷空氣東移的高空槽，在緩慢東移過程中逐漸加強為冷渦，「由於該冷渦移動速度緩慢，容易造成長時間大範圍雨雪、大風和降溫天氣。」

張桂蓮提到，單位降水量的積雪厚度會隨溫度呈現較為明顯變化，當氣溫達到-6℃至-8℃區間時，單位降雪量所產生的積雪深度會達到最大；隨著溫度上升，單位降雪量的積雪深度會出現明顯的減小，「此次降雪過程中，水汽條件較好，氣溫適配條件，因此積雪厚度也較深。」

▲內蒙遇大暴雪及特大暴雪氣候。（圖／CFP）

▲內蒙遇大暴雪及特大暴雪氣候，部分地區積雪不退。（圖／CFP）

此外，寒流對以畜牧業為主的內蒙也會造成嚴重影響。張桂蓮表示，後期積雪不能盡快消融，將會形成嚴重「座冬雪」，對牧區、半農半牧區的飼料儲備是嚴峻的考驗，有可能引發白災，「白災也就是雪災，牧區雪災指由於積雪過厚、堆積時間長，進而掩埋牧草，使牲畜無法正常採食，導致牧區大量牲畜掉膘和死亡的自然災害。」

張桂蓮強調，寒潮（寒流）是對牲畜危害最大的一種災害性天氣，與強寒潮伴隨而來的風雪和劇烈降溫對牲畜有嚴重威脅，溫度劇烈下降最易使牲畜患感冒、氣管炎等病症，而且容易造成「羊上垛」（天冷時羊互相壓起來堆成一堆的現象），導致母畜流產，有時還會壓死牲畜，劇烈降溫也會凍死牲畜。

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