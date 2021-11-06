直擊！北京今晚初雪超兇猛　「斷崖式寒流」提前報到

▲ 2021.11.6 北京下初雪 。（圖／北京民眾提供）

記者任以芳／北京報導

明天就是立冬，北京今晚（6日）提前降下今年第一場初雪，讓不少民眾驚呆了，說好的初雪怎麼變成暴風雪。入夜後的京城刮起大風雪，樹木、車子、街邊桌椅被白雪完全覆蓋。家住北京西城區的李姓市民接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「晚上看到降雪十分興奮到外面拍攝，結果風雪打在臉上都會痛，比起往年這波初雪真的很猛。」

▲北京故宮6日晚間一度狂風暴雪 。（圖／北京台商提供）

根據北京市氣象台預報，今晚6日晚間到明天7日上午北京有大雪，西部北部將出現暴雪。果然，北京冬天第一場雪強行報到，入夜後北京城籠罩一片茫茫雪白世界，接受訪問的北京李姓市民表示，「這次下雪還夾帶狂風，吹打在臉上不是很舒服，有點像刀割一樣，眼睛都快睜不開，立刻回家取暖。」

▼ 北京第一場雪提前報到，來得又急又猛。（圖／北京民眾提供）

▲ 北京低溫來得突然，有如「斷崖式的寒流」。（圖／北京民眾昆侖提供）

家住朝陽區北京市民昆侖接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也表示，「今晚這場雪下得讓人措手不及，前一秒還穿很單薄，之後馬上換上秋褲，否則鐵定感冒。」低溫來得突然，有如「斷崖式的寒流」，京城初雪還夾帶大風捲著飄雪，在晚上燈光照映之下，有如很大的白色沙塵暴。

昆侖進一步向記者描述，這場雪來得又急又猛，一開始下午突然起風，到傍晚4、5點時瘋狂下大雨，人連站都站不穩的。接著氣溫瞬間降低，雨在空中像是被冷空氣鎖住，開始掉落小冰碴子、小冰雹，最後冰碴變成雪，冬天真的來了。

▲今年北京秋天提前說掰掰，冬天正式報到。（圖／北京民眾昆侖提供）

回顧以往，北京今年十月入秋氣候確實有些異常，每年1日到7日都是日夜溫差大稍微偏熱，民眾一般還是穿短袖、短褲，欣賞黃金深秋的銀杏美景。大約到十一月中旬後，銀杏葉開始掉落，正式宣告冬天來臨。結果，今年氣候完全反常，美麗深秋提前說再見，斯文初雪下的特別豪邁。

根據老北京說法，如果在立冬下雨或下雪，代表今年整個冬天的雨雪都會很多，冬天將會非常寒冷。目前，北京氣象局也預告，整座京城處於寒潮黃色、大風黃色、暴雪黃色和道路結冰黃色預警信號。

這場大雪將會持續下到明7日，高海拔山區可達25毫米以上，積雪深度10到30釐米；城區及南部地區大雪到暴雪，降雪量6到12毫米，積雪深度5到10釐米。

▼今年北京冬天預估十分嚴寒。（圖／北京民眾昆侖提供）