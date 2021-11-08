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COP26氣候峰會「台灣日」　英國跨黨派議員各界逾百人出席

▲▼聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議台灣代表團7日在格拉斯哥市舉辦「台灣日」，環保署副署長沈志修、駐英國代表謝武樵、立委洪申翰及洪孟楷出席。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in the UK 駐英國台北代表處）

▲聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議台灣代表團7日在格拉斯哥市舉辦「台灣日」，環保署副署長沈志修、駐英國代表謝武樵、立委洪申翰及洪孟楷出席。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in the UK 駐英國台北代表處）

中央社

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）台灣代表團7日在格拉斯哥市的飯店舉辦「台灣日」，台灣與英國各界逾百人出席，其中包括英國國會及蘇格蘭議會跨黨派議員。

「台灣日」議程包括主題為綠能在台灣的應用、綠色融資及台英氣候合作的研討會，廣納台灣與英國共計20逾位產業界、技術專家、公部門及立法機關代表為講者，現場並設置攤位介紹台灣的離岸風力發電等綠能發展現況，以及環境議題相關國際合作計畫。

代表團團長、環保署副署長沈志修及駐英國代表謝武樵致詞時皆強調台灣與國際社會共同應對氣候變遷、落實能源轉型的決心。

謝武樵提到，很遺憾，基於不公平的政治因素，台灣無法參加聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）並正常參與COP26。台灣多年來不僅努力實踐巴黎協定的內涵，也協助各友邦及友好國家應對氣候變遷及環境問題，台灣將持續爭取並擴大國際夥伴支持。

他指出，蔡總統7日致詞重申台灣有意願，也有能力與國際夥伴並肩合作，共同實踐2050淨零排放目標。這個在COP26及「台灣日」期間對國際社會的宣示具重要意義，凸顯台灣的決心。

沈志修與行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、民進黨籍立法委員洪申翰、國民黨立委洪孟楷等代表團成員與媒體場邊座談。

沈志修說，台灣已採取行動將2050年達成淨零排放的目標入法，相關草案的60天公告期間將於今年底結束，希望在參考各界意見後，於明年上半年送達立法院，儘速進入執法階段。

洪孟楷說，立法院各黨團已推出不同的修法版本，皆納入2030、2040至2050年的短、中、長程能源及產業政策發展路徑，以及2050淨零目標，預期立法院社會福利及衛生環境委員會屆時將儘速排審行政院及各黨團修法版本。

洪申翰說，這次COP大會期間，各國除了提出減碳目標，也關注金融、碳費率等治理工具，期待台灣也能參考入法，以有效促成行為改變。他說，當排碳「無價」，企業即缺乏減碳動力，但台灣有許多企業願意投資低碳技術，應提供政策面鼓勵措施。

在「台灣日」期間，駐英國代表處與英國「金融時報」（Financial Times）合作，刊登3500份包報廣告，派發「台灣日」會場及格拉斯哥、愛丁堡各四星級以上飯店，以強化台灣正面形象。

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