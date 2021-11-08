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捷克5政黨簽協議組「聯合政府」　費亞拉有望接總理

▲▼人民民主黨黨魁費亞拉（Petr Fiala）有望接任總理。（圖／翻攝自Facebook／Petr Fiala）

▲人民民主黨黨魁費亞拉（Petr Fiala）有望接任總理。（圖／翻攝自Facebook／Petr Fiala）

中央社布拉格8日綜合外電報導

捷克5個政黨今天簽訂協議，將組成中間偏右聯合政府。有望接任總理的人民民主黨（ODS）黨魁費亞拉原本規劃訪問台灣，可惜因疫情沒有成行，親台的參議院議長維特齊也隸屬人民民主黨。

路透社報導，這些政黨在上個月大選擊敗現任總理巴比斯（Andrej Babis）和其主要盟友。

選前在野5政黨組成2大聯盟：右翼「人民民主黨」（ODS）、中間偏右「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）及溫和派基督教民主黨（Christian Democrats）組成「一起」（SPOLU）聯盟；海盜黨（Pirate party）和「市長與獨立人士黨」（STAN）則組成「海盜和市長」聯盟（Pirates/Mayors）。

費亞拉（Petr Fiala）今天表示，新聯合政府必須儘快採取行動。

他在宣布簽訂協議的記者會上表示：「我們需要儘快解決這些困擾民眾的問題，領導國家擺脫深陷的多項危機，包括公衛、經濟以及價值危機等。」

「人民民主黨」本身對台灣無特地立場，執政後是否會調整政策目前還很難說，不過黨內有多位親台人士，例如去年9月訪台的參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。費亞拉原本也打算於去年底訪問台灣，可惜因為疫情沒有成行。

此外，友台抗中的首都布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）隸屬海盜黨，曾三度訪台，自稱「台北市民」。

這個5黨聯盟的主要任務之一，就是應對深受疫情打擊的公共財政狀況並研擬抗疫措施，此外還得應付前朝政府提高養老金、替國家雇員加薪同時卻推動大幅減稅所造成的大筆開支。

捷克眾議院共200席，這5個政黨在10月8日、9日大選合計贏得過半的108席。

這些政黨在競選時說，他們團結的目標就是要讓巴比斯下台，並指控巴比斯身為龐大化學、糧食暨媒體集團Agrofert的創辦人，擔任總理存在利益衝突。

巴比斯向來否認有任何不法，並稱他在2017年擔任總理前，就把集團交由信託基金管理，符合國內法律規定。

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