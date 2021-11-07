捷克總統驚傳插灌食管　醫首度證實「患肝硬化」：已無法投入工作

▲77歲的捷克總統齊曼被證實得了肝硬化，且目前正仰賴PEG灌食。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

捷克總統齊曼（Milos Zeman）的主治醫生帕菲克（Pavla Pafka）11月5日首度證實，齊曼患的是肝硬化，目前正仰賴經皮內視鏡胃造口術（PEG）灌食。儘管齊曼的病情正在好轉，院方也已在4日將他轉到普通病房，但醫生認為，齊曼仍無法全副身心地投入工作。

據俄羅斯衛星通訊社報導，77歲的齊曼在10月10日被秘密送到布拉格中央陸軍醫院（Central Military Hospital Prague）的加護病房治療後，幕僚就一直對其病情三緘其口，還因此引發國內政治動盪。

齊曼的主治醫生帕菲克5日首度指出，齊曼患上的是慢性肝病，「具體來說，是肝硬化，這是一種慢性疾病，它的特點是可以在沒有徵兆的情況下，長期停留在患者體內，慢慢發展成致命的肝病」。

▲捷克有不少政治人物認為，齊曼已無法履行職務，因此考慮將總統職權移交給國會議長和總理。（圖／路透）

由於齊曼在住院時嚴重營養不良，還因為肝病出現厭食症的症狀，因此醫生已為他插入PEG進行灌食。帕菲克表示，「總統還需要配戴PEG多久，將取決於他有多遵守醫生的飲食規定。」PEG是在病人的上腹部打一個可通至胃內的小洞，再將灌食管直接從肚皮插入胃部，並透過灌食管為病人灌食。

帕菲克提到，目前要談論齊曼何時能出院還為時過早，因為肝硬化是一個不可逆的疾病，「這沒辦法完全被治愈，只能靠著不斷『補償和糾正』來扭轉病情」。帕菲克也透露，由於齊曼的病情正在好轉，因此院方已在4日將他轉到普通病房，不過醫生依舊認為，齊曼仍無法全副身心地投入工作。

齊曼6日在醫院接受廣播電台Frekvence 1專訪時表示，他感覺自己的身體狀況良好，並且準備做到2023年任滿。同時，他也在6日宣布，將任命反對派聯盟領袖費亞拉（Petr Fiala）為新任總理。

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