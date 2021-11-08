　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中道歉了！聯亞3000名受試者成「孤兒」要隔28天打其他疫苗

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

聯亞生技開發疫苗未通過緊急使用授權（EUA）審查，，導致3000多名打到真的疫苗的受試者無法獲得政府認證，且多人自費檢測，又擔心混打疫苗會出事。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中8日針對這3000人道歉，強調要打其他疫苗，必須間隔至少28天。

據《自由時報》報導，不少受試者確定打到2劑疫苗，但眼見未通過EUA，也無法拿到疫苗黃卡作為證明，讓他們要到醫院照顧親友都需自行負擔快篩費用，才能順利進入醫院內；因此，他們認為當初挺政府及國產疫苗，被分配到聯亞疫苗後，卻落得政府不照顧的下場，感到非常心寒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「很抱歉。」陳時中針對受試者們道歉並表示，未通過EUA的疫苗處於尷尬的情況，若有需要到醫院而必須快篩、檢測，未來費用會越來越低，若要打其他疫苗，必須要依現行規定，間隔至少28天才可以接種不同廠牌的疫苗。

指揮中心發言人莊人祥表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）有和專家討論過，受試者退出臨床試驗後，可任選一種疫苗接種，且根據過往其他疾病的疫苗混打經驗來說，並沒有看到特殊情況。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
歐陽娜娜、范丞丞爆熱戀　網一看合照傻了
情侶漫畫家12年FB、IG帳號「消失」　他崩潰當晚瘦1公斤
全聯配飯神物回歸　他一搜嗨炸「真的有」　
「3星座」明年運勢不順　遇上人生大危機
正妹網紅突曝「第三胎流產」　15天前才傳喜訊
120部未修無碼AV遭駭　外流陸網「後果超慘」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情侶漫畫家12年FB、IG帳號「消失」！他崩潰當晚瘦1公斤

陳時中道歉了！聯亞3000名受試者成「孤兒」要隔28天打其他疫苗

北台灣有感變冷！這天輻射冷卻「最冷探12℃」　氣溫回升時間曝

宜蘭小路驚見「白衣人」吊樹！當地人驚揭真相：嚇到漏尿了

開車系主廚Fred料理「愛的參度」尬聊HPV話題遭婦科醫師嗆爆

「巨嬰呦飽吵」害台灣入境管制嚴？她喊政府硬起來　陳時中這樣說

軍事訓練役4個月役期該延長嗎？8300人民調有53％贊成

哭笑不得？台大機械系服觸動網友　讚「眼淚是精髓」：開放全台訂購

男友妹妹私訊正宮前任「你是我的菜」！　綠茶婊行徑網看傻

【英語多益通】 元宇宙崛起！　virtual 世界是科技新紀元

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

韓善伙遭吃豆腐「從肩膀摸到大腿」　被尾隨入家門..鄭恩地飛奔現身狠揍色狼

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

情侶漫畫家12年FB、IG帳號「消失」！他崩潰當晚瘦1公斤

陳時中道歉了！聯亞3000名受試者成「孤兒」要隔28天打其他疫苗

北台灣有感變冷！這天輻射冷卻「最冷探12℃」　氣溫回升時間曝

宜蘭小路驚見「白衣人」吊樹！當地人驚揭真相：嚇到漏尿了

開車系主廚Fred料理「愛的參度」尬聊HPV話題遭婦科醫師嗆爆

「巨嬰呦飽吵」害台灣入境管制嚴？她喊政府硬起來　陳時中這樣說

軍事訓練役4個月役期該延長嗎？8300人民調有53％贊成

哭笑不得？台大機械系服觸動網友　讚「眼淚是精髓」：開放全台訂購

男友妹妹私訊正宮前任「你是我的菜」！　綠茶婊行徑網看傻

【英語多益通】 元宇宙崛起！　virtual 世界是科技新紀元

才說想復合金卡戴珊…肯爺爆「搭上22歲辣模」！知情者：一陣子了

標配Keyless！HONDA推125／150「水冷速克達」　5.1萬起越南開賣

新疆沙漠變「美軍航母的形狀」　可模擬移動讓東風-21D打靶

快訊／男未注意就往右切！新北29歲女騎士遭輾　送醫搶救插管中

「你永遠不比別人差」給女孩的10句勵志金句，請牢牢記在腦子裡

情侶漫畫家12年FB、IG帳號「消失」！他崩潰當晚瘦1公斤

捷克5政黨簽協議組「聯合政府」　費亞拉有望接總理

南港輪胎董事長張昌平請辭　副總經理郭林諒接任

男人出現以下3種徵兆　表示他開始嫌棄妳了，更嚴重還可能是有小三的開始

高雄今年首場大型幼兒足球賽　國小迷你足球賽30多隊熱情開踢

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

生活熱門新聞

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

台灣「這1現象」讓日本記者嘖嘖稱奇

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

北台灣有感變冷！這天輻射冷卻剩12℃

一秒認出台中人！網曝「1用語」好謎

檢舉達人月賺50萬　 他實測10分鐘1單

超多人換iPhone？釣出「霸王神機」是它

全聯配飯神物回歸！網懷念：小時候最愛

政府買AZ即期品！　鄉民翻舊帳嗆他「別刪文」：迴力鏢太狠

宜蘭小路驚見「白衣人」吊樹　當地人嚇壞

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

這天出生　12月花蓮福容免費住

白家綺緊急動手術3小時！

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

星巴克11／8起「連5天」買一送一

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

GODIVA甜甜圈賣6天喊卡！網一看原因全傻眼

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面