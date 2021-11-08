陳時中道歉了！聯亞3000名受試者成「孤兒」要隔28天打其他疫苗





▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

聯亞生技開發疫苗未通過緊急使用授權（EUA）審查，，導致3000多名打到真的疫苗的受試者無法獲得政府認證，且多人自費檢測，又擔心混打疫苗會出事。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中8日針對這3000人道歉，強調要打其他疫苗，必須間隔至少28天。

據《自由時報》報導，不少受試者確定打到2劑疫苗，但眼見未通過EUA，也無法拿到疫苗黃卡作為證明，讓他們要到醫院照顧親友都需自行負擔快篩費用，才能順利進入醫院內；因此，他們認為當初挺政府及國產疫苗，被分配到聯亞疫苗後，卻落得政府不照顧的下場，感到非常心寒。

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「很抱歉。」陳時中針對受試者們道歉並表示，未通過EUA的疫苗處於尷尬的情況，若有需要到醫院而必須快篩、檢測，未來費用會越來越低，若要打其他疫苗，必須要依現行規定，間隔至少28天才可以接種不同廠牌的疫苗。

指揮中心發言人莊人祥表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）有和專家討論過，受試者退出臨床試驗後，可任選一種疫苗接種，且根據過往其他疾病的疫苗混打經驗來說，並沒有看到特殊情況。

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