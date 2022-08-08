　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4人混打猛K安全帽！網狂問：手不疼　護妻男大喊：別打我老婆　

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一對徐姓兄弟駕駛自小客車欲進入社區地下停車場時，與同住該社區騎機車之林姓夫妻，疑因爭道衍生糾紛，雙方4人爭吵並口出三字經進而拉扯互毆，過程中著白衣的徐男徒手對林姓夫妻「拳拳到安全帽」猛K一頓，警方接獲報案立即趕赴現場，雙方均表示欲前往醫院驗傷提告。但網友卻說，朝安全帽狂K「我就問手不疼？」。

▲自小客車與機車在進入社區地下停車場入口處發爭道糾紛。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲自小客車與機車在進入社區地下停車場入口處發生爭道糾紛。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲過程中白衣男徒手朝著林姓夫妻猛K。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲過程中穿白衣的徐男徒手朝著林姓夫妻猛K。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

這起行車爭道糾紛發生於6日晚間21時30分許，徐姓男子駕駛自小客車欲駛入社區地下停車場時，與同為社區騎乘機車的林姓夫妻因爭道按鳴喇叭而衍生糾紛，進而大打出手，雙方4人一路從地下停車場入口拉扯到大馬路上，徐男與車上另名男乘客則徒手朝著林姓夫妻「拳拳到安全帽」猛K一頓，並口出三字經，林男則高喊「不要打我老婆」；警方據報趕到現場告知相關法律權益並抄錄資料，已陸續通知相關人員到派出所製作筆錄依規定受理。

▲▼警方據趕抵處理，雙方表示要驗傷提告。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方據趕抵處理，雙方表示要驗傷提告。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方據趕抵處理，雙方表示要驗傷提告。（圖／中壢警分局提供）

有民眾將衝突畫面貼文臉書「爆料公社」，網友回「尻安全帽，這手比較痛還是頭比較痛」、「拳拳到安全帽，清脆響亮；要先破防才能給傷害」、「我就問手不痛嗎？」、「安全帽真好用」、「老婆被打瞬間掙脫衝過去解救，好感人喔！」。

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
真的芭比Q！他短袖、短褲騎車闖南橫　網嚇傻：換膚
小甜甜罹3症狀　慘被下禁孕令！
「全台最正刺青師」出事了！塗麻醉藥膏出大包　判決結果出爐
金管會准當南山人壽董座　尹崇堯內部信曝光
路透：習近平透過軍演「挽救裴洛西危機」　已改變台海現狀
33歲柔術世界冠軍過世　遭警「一槍射頭亡」
共軍圍台空前演習　對台美是「黃金機會」！專家曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

洋腸激戰老婆閨密「珍藏愛愛片」　正宮崩潰反被嗆通姦除罪化

真的芭比Q！科技男短袖、短褲騎機車闖南橫　網嚇：換膚的概念

「全台最正刺青師」出事了！塗麻醉藥膏出大包　判決結果出爐

台中小貨車撞進烤肉攤！老闆3分鐘後到場傻眼...PO文喊好險

4人混打猛K安全帽！網狂問：手不疼　護妻男大喊：別打我老婆　

花蓮殯儀館後方海域溺水意外　男子失去生命跡象搶救恢復心跳

「被遺忘的男童」圖書館待整天　道出失業單親媽無奈囧境

快訊／台南永康3樓透天民宅傳火警　消防人員全力搶救

「便當門」女警媽媽現身！以為醬料可自行取用　對店家深感抱歉

5刀奪命！台南善化逆倫血案　死者臉、頸、手遭砍將解剖

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

戲精柴挺肚把自己卡好卡滿　「受虐式」尖叫：啊～被卡住了

洋腸激戰老婆閨密「珍藏愛愛片」　正宮崩潰反被嗆通姦除罪化

真的芭比Q！科技男短袖、短褲騎機車闖南橫　網嚇：換膚的概念

「全台最正刺青師」出事了！塗麻醉藥膏出大包　判決結果出爐

台中小貨車撞進烤肉攤！老闆3分鐘後到場傻眼...PO文喊好險

4人混打猛K安全帽！網狂問：手不疼　護妻男大喊：別打我老婆　

花蓮殯儀館後方海域溺水意外　男子失去生命跡象搶救恢復心跳

「被遺忘的男童」圖書館待整天　道出失業單親媽無奈囧境

快訊／台南永康3樓透天民宅傳火警　消防人員全力搶救

「便當門」女警媽媽現身！以為醬料可自行取用　對店家深感抱歉

5刀奪命！台南善化逆倫血案　死者臉、頸、手遭砍將解剖

蔡英文823可能到前線展現決心？　賴香伶：不覺得會有這麼積極的動作

台驊7月營收22.37億元、年減33.55%　前7個月營收年增19.01%

洋腸激戰老婆閨密「珍藏愛愛片」　正宮崩潰反被嗆通姦除罪化

李振昌手肘發炎下二軍　4投有望歸隊解決兄弟投手荒

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

SJ銀赫父親是因「車禍逝世」！　最後公開身影惹淚崩

9頭身美女氣象主播！被封「國寶級美腿」　網暴動：每天看新聞

看好廠辦潛力　國揚子公司12.56億買中和工業地

別被騙了！看起來低熱量、實際上超肥的5種食物：紅棗、雞爪都上榜

張本渝遇無禮車主「堵住停車場出口」　傻眼PO網：10輛車等他1人

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

社會熱門新聞

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

女警買5便當被告偷竊　同業曝醬包殘酷真相

獨／前兄弟象內野手　涉政府採購弊案獲交保

便當店控女警偷竊　負評被灌爆慘剩1.9星

嘉義女警「涉偷醬」！店家規定曝　網友看法兩極

「便當門」女警媽媽現身！對店家深感抱歉

即／台南男亂刀砍死伯母　拒捕遭跳彈擊中狼狽上銬

深夜「紅線移機車」　短裙辣妹演很大被拆穿

盧秀燕坐輪椅傷後首次現身

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

醫生尪帶乾妹出國妻訴離　須給2117萬

互看不順眼！3人對打10人　警7槍制止

紀淑如又有事！涉私查檢舉人個資被記大過

更多熱門

相關新聞

「便當門」女警媽媽現身！對店家深感抱歉

「便當門」女警媽媽現身！對店家深感抱歉

嘉義一名吳姓女警遭指控，買便當時「伸手偷東西」，事後偷竊過程曝光，竟是因為買了5個便當拿了8包醬汁，消息一出後也讓輿論瞬間炸鍋，有民眾怒批女警「知法犯法」，但也有人力挺，怒斥店家小題大作。事後記者詢問店家發現，每份餐點僅附贈一包醬汁，若想要多拿，則需支付10元；警方回應，當天是女警陪同媽媽一起買便當，她只拿2包，媽媽拿6包，但為求慎重，仍將請示檢察官釐清相關刑責。女警的母親8日下午也出面澄清。

台南善化逆倫血案　死者臉、頸、手遭砍5刀

台南善化逆倫血案　死者臉、頸、手遭砍5刀

台中新社降冰雹！開炸路面10分鐘

台中新社降冰雹！開炸路面10分鐘

即／飛行傘教練宜蘭起飛　迫降坪林山區受困中

即／飛行傘教練宜蘭起飛　迫降坪林山區受困中

拒捕畫面曝！男砍死伯母與警對峙大吼「不可能」

拒捕畫面曝！男砍死伯母與警對峙大吼「不可能」

關鍵字：

爭道糾紛猛K安全帽影音

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

快訊／「在不瘋狂」游否希結婚了！老婆真實身分曝

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

反骨女神宣布喜訊「被驚喜求婚哭了」！

快訊／本土BA.5「暴增9例」！分佈3縣市

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面