4人混打猛K安全帽！網狂問：手不疼　護妻男大喊：別打我老婆　

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一對徐姓兄弟駕駛自小客車欲進入社區地下停車場時，與同住該社區騎機車之林姓夫妻，疑因爭道衍生糾紛，雙方4人爭吵並口出三字經進而拉扯互毆，過程中著白衣的徐男徒手對林姓夫妻「拳拳到安全帽」猛K一頓，警方接獲報案立即趕赴現場，雙方均表示欲前往醫院驗傷提告。但網友卻說，朝安全帽狂K「我就問手不疼？」。

▲自小客車與機車在進入社區地下停車場入口處發生爭道糾紛。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲過程中穿白衣的徐男徒手朝著林姓夫妻猛K。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

這起行車爭道糾紛發生於6日晚間21時30分許，徐姓男子駕駛自小客車欲駛入社區地下停車場時，與同為社區騎乘機車的林姓夫妻因爭道按鳴喇叭而衍生糾紛，進而大打出手，雙方4人一路從地下停車場入口拉扯到大馬路上，徐男與車上另名男乘客則徒手朝著林姓夫妻「拳拳到安全帽」猛K一頓，並口出三字經，林男則高喊「不要打我老婆」；警方據報趕到現場告知相關法律權益並抄錄資料，已陸續通知相關人員到派出所製作筆錄依規定受理。

▲▼警方據趕抵處理，雙方表示要驗傷提告。（圖／中壢警分局提供）

有民眾將衝突畫面貼文臉書「爆料公社」，網友回「尻安全帽，這手比較痛還是頭比較痛」、「拳拳到安全帽，清脆響亮；要先破防才能給傷害」、「我就問手不痛嗎？」、「安全帽真好用」、「老婆被打瞬間掙脫衝過去解救，好感人喔！」。