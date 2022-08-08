路透：習近平透過軍演「挽救裴洛西危機」　已改變台海現狀

▲《路透社》報導，中國利用軍演挽救「裴洛西危機」。（圖／CFP）



記者吳美依／編譯

《路透社》報導，中國國家主席習近平無法阻止裴洛西訪台，如今透過台海演習挽救「裴洛西危機」。新加坡拉惹勒南國際學院副教授李明江（Li Mingjiang）則指出，軍演「實際上改變了台灣的安全現狀」，讓解放軍擁有新的基礎，在未來的演習時，進一步挑戰底線。

安全專家們指出，中國軍方長期都在討論封鎖台灣，但很可能認為此舉太過挑釁，直到裴洛西訪台後，不僅繞台實彈演習，首次發射導彈飛越台北上空，頻頻派遣船艦及戰機越過海峽中線，被台灣軍方指為「形同對台實施封鎖」。中國官媒更不斷播報相關影片及評論，讚揚中國先進的軍事能力。

在這次演習中，解放軍展現的能力及決心，比1996年台海危機時更為強大，他們執行封鎖的能力，也讓北京握有籌碼，在衝突期間把台灣拉到談判桌上。李明江解釋，「中國希望，這些演習能以某種方式阻止『歐美等國越來越同情台灣』這個令人擔憂的趨勢。但目前為止，這種影響有待觀察。」

▲習近平將於秋天舉行的20大爭取第三次5年任期，卻面臨「裴洛西危機」。（圖／路透）



習近平把統一台灣視為未竟志業的關鍵，他計畫在秋天的中共20大爭取第三次5年任期，卻又必須平衡「北京未能阻止裴洛西訪台」而引發的國內怒火。前新加坡外交官考西坎（Bilahari Kausikan）就說，這種炒作一部份是為了幫習近平挽回顏面，因為習無法承受在20大之前顯得軟弱，「中國未能阻止裴洛西訪台，因此中共必須做場表演來回應。」

雖然台灣社會已對北京數十年來的威脅感到厭倦，似乎完全不為所動，但一些觀察人士指出，台灣軍方領袖可能依然感到擔憂。前國安會副秘書長、李登輝幕僚張榮豐（Michael Chang）曾負責處理1996年台海危機，他就向媒體表示，這些演習可能是中國入侵的預演。

▲解放軍4天環台軍演，備受國際關注。（圖／CFP）



儘管美國及日本等盟友譴責共軍演習，但為了避免局勢升級，沒有直接干預阻止。一名前中國國防部官員向《路透社》表示，對台灣政軍領袖而言，美日發聲根本於事無補，「如果解放軍發動攻擊，台灣領袖們能有多大信心，仰賴他們救援？」

不過，雖然中國似乎又往武力攻台邁向一大步，多數專家都不認為戰爭即將爆發。前英國外交官帕頓（Charles Parton）說，「在10年內入侵遠遠不能確定成功，而失敗將意味著習近平的終結，可能是他的夢想，甚至可能是中共的終結。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》