中共六中全會今開幕　決議料突出習近平執政9年成果

▲中共六中全會決議料突出習執政成果。（圖／翻攝新華網）

記者鄭思楠／綜合報導

據《星島日報》報導，為期4天的中共十九屆中央委員會第六次全體會議（簡稱「六中全會」）今（8月）天將在北京開幕，會議將通過中共歷史上第三個「歷史決議」，預料將大書特書「中國特色社會主義新時代」，也就是習近平執政的這9年。

六中全會的重頭戲，是審議《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。會議前夕，大陸官媒《人民日報》、《新華社》接連刊登「新時代的關鍵選擇」系列報導、「習近平帶領百年大黨奮進新征程」特稿，不但回顧習近平「親自部署」的各項決策，也細數習近平執政9年以來中國取得的成就。《新華社》特稿更評價習近平是「眾望所歸的領導核心」、「繼往開來的領航人」。

中共過去有兩次中央全會通過的歷史決議，1945年中共六屆七中全會通過《關於若干歷史問題的決議》，對建黨以來左傾和右傾錯誤作出批判，以及1981年十一屆六中全會通過《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，總結1949年以後反右、大躍進、文革等政治運動的教訓。

這次會議通過的第三個「歷史決議」，主題是「重大成就和歷史經驗」。建黨百年之際官方推出的新版《中國共產黨簡史》共531頁，「中國特色社會主義進入新時代」共146頁，約佔全書四分一，預料習近平執政這9年將在《決議》濃筆重彩。

據《法新社》報導，習近平在六中全會上將為他的長期執政定下基調。會中將會通過中共歷史上第三個「歷史決議」，同時象徵「習近平的權威是無可爭議的」。這次會議將為明年舉行的中共二十大鋪路。