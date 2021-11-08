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坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了」...超爽結局網全笑翻

▲▼博愛座。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei﻿）

▲博愛座的存在一直有爭議。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei﻿）

實習記者黃品臻／綜合報導

「博愛座」到底誰能坐一直都是個無解的爭議。就有一名網友表示，有一次他要從淡水坐車到板橋，因為大腿斷掉，但只有打鋼釘沒有打石膏，結果坐在博愛座上卻遭到孕婦嗆聲讓座，氣不過的他直接一個舉動，不但嚇跑孕婦獲得眾網友叫好。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享親身經歷，表示他曾經因為腳斷掉，但只打鋼釘沒打石膏，因此一開始搭捷運時看到博愛座都不敢坐，每次都用單腳出力，站著、努力扶著把手，硬撐到下車為止，「就是怕這些正義魔人給你無限上綱！」

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某次因為要從淡水搭車到板橋，距離很遠沒辦法站，原PO只好坐在博愛座上，沒想到卻被一位聲稱孕婦的婦人嗆聲要求讓位，他一氣之下，當場把褲子脫一半，露出大腿斷掉的地方，回嗆對方「你他X比我嚴重是不是？X！你懷孕很囂張嗎？」順利讓那孕婦嚇到逃離車廂。

原PO最後也暖心呼籲，「只希望大家，博愛座是給需要的人，不一定你外表看得到，女生可能那個來不舒服，男生可能頭痛頭暈一些看不到的，不是只有所謂老人孕婦可以坐。」

▲▼原PO分享自己坐在博愛座被孕婦要求讓位的反擊故事。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO分享自己坐在博愛座被孕婦要求讓位的反擊故事。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文一出引起熱議，網友們紛紛留言表示，「版主猛猛的，直接脫褲擊退」、「當眾脫褲需要莫大的勇氣以及恥力，一定要給讚」、「車上人很多，唯獨博愛座空著，好幾次都覺得是浪費空間，不如坐著，讓站立的空間更大」、「什麼人都可以坐，只是有人有需要就可以讓給他坐，就算不是博愛座也可以讓座」、「有心每個座位都是博愛座」。

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