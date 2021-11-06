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孕婦羊水破搭Uber衝醫院！竟遭司機求償「板金修理費」…家屬氣炸

▲▼懷孕 孕婦 示意圖 。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲一名孕婦搭乘Uber前往醫院時羊水破裂，事後竟被司機索賠「板金修理費」。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者閔文昱／綜合報導

台北市一名30多歲孕婦3日凌晨在家時，肚子突然一陣劇痛，急忙叫了一台Uber前往醫院，但在途中時羊水破裂，導致車子椅墊被沾染到。事後孩子雖順利出生，但孕婦也收到了車行的估價單，一共11880元，其中除了有更換泡棉、椅墊等項目外，竟然還有一筆3850元的「板金修理費」，讓她覺得相當傻眼，直呼不合理。

這名孕婦3日凌晨約5點左右，突然感覺肚子傳來一陣疼痛，發覺孩子即將出生，於是便趕緊前往醫院。由於當時只有她1人獨自在家，因此她選擇用手機APP叫Ube前往，不料在路途中羊水突然破裂，導致部分椅墊有沾染到，但司機當下並沒有多說什麼，只是盡速的將她載往醫院。

▲▼Uber。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲孕婦在搭乘Uber時羊水破裂，不小心弄髒椅墊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

事後，產婦順利在醫院產下一名男嬰，本以為事件就此落幕，不料過沒幾天，她竟收到車行的訊息和估價單，一共索賠11880元的清潔費，其中包括椅墊套和泡棉的更換等，但最讓她難以接受的是，之中竟有一項3850元的「板金修理費」，令她不禁質疑，羊水破為何需要更換板金？

對此，產婦家屬透露，他們有意願賠償被弄髒的椅墊，也感到很抱歉，但維修板金實在很令人不解，希望能得到合理解釋。司機則表示，目前椅墊還未更換，至於板金維修是車廠估價，自己並不清楚。

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