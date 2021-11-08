高鐵服務員「低頭跪地」惹心疼　萬人揭原因怒了：明明不是她的錯

▲高鐵方便又舒適。圖與本文無關。（資料照／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

高鐵不但方便，且搭乘環境整潔，是不少人的第一選擇。一名女網友日前搭乘高鐵時，目睹服務員跪地清潔擦拭，讓她覺得非常敬佩，也致上最深的謝意。照片曝光後，吸引萬人朝聖，網友則紛紛留言表示，「想知道原因與真相」、「辛苦了」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到她日前搭高鐵時，服務員不知什麼原因，先是一排一排向客人致歉，接著就跪地清潔擦拭地板。從原PO貼出的照片可見，該名服務員確實雙腳跪地，並低著頭仔細清潔地板。

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原PO看到這樣的景象後，覺得很佩服對方，因此她就忍不住直呼，「向所有辛苦工作的人，致上謝意，辛苦了！」

▲服務員跪地清潔地板。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文曝光後，許多網友都推測服務員應該是在清潔打翻的飲料，「咖啡、飲料翻倒都是這樣！因為高鐵加速會往後流，所以會影響到後面乘客」、「應該是前面客人倒翻飲料了吧！我有遇過一次，不過沒有跪著」、「通常是最後面有人打翻飲料，因為要擦、要請客戶避開而道歉。我之前遇到過，我後面的打翻還裝死」、「就是有人打翻飲料，裝死不承認」。

此外，也有不少網友表示，「我覺得高鐵的服務品質都蠻好的，但看她這樣好辛苦」、「辛苦了，車上能隨時保持乾淨都是他們的努力」、「辛苦了，明明不是他們的錯，但還是要道歉，畢竟其他客人會感到困擾」、「了不起！敬業精神」、「好辛苦！感謝您的付出」。