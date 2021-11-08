違建遭強拆「廁所被看光」　住戶爆氣：公告3天誰來得及處理

▲高雄一棟危老大樓被發現有違建阻礙逃生通道，工務局動員強拆。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大火後，市府全面清查危老大樓，並稽查逃生動線，「有礙就拆」從嚴排除檢查障礙。不過，苓雅區一棟屋齡40年的大樓住戶抱怨，市府10/29在大樓張貼公告要求把消防通道清空，但11/1清查時卻直接將他們的牆直接打掉，抱怨才3天時間誰來得及處理，自比「另類城中城受災戶」。工務局則強調，是住戶濫用梯間私設磚牆阻礙逃生才拆除。

▲▼工務局表示，這棟大樓住戶濫用梯間，私自將共用走廊外推，設磚牆嚴重阻礙逃生才拆除。（圖／記者賴文萱翻攝）

位於苓雅區的忠山大樓屋齡有40多年，住戶抱怨，工務局10/29張貼公告告訴住戶，要求將消防通道清空，以利逃生符合法規標準。原先以為只要將樓梯間的雜物清空就可以了，沒想到11/1工務局來清查的時候，竟然清空另一個逃生梯，更將住戶的牆全部打洞破壞，原因是阻礙消防逃生通道，全棟30多戶全部遭殃。

住戶張先生表示，他們是有管委會大樓，也剛花130幾萬更新消防安全設備，也通過消防局安全檢查，就算要執行公權力，也應該先告知，給點時間跟住戶開會討論。

▲▼住戶抱怨，才公告3天就馬上來強拆，根本來不及處理。（圖／記者賴文萱翻攝）

甚至連住戶出差在外，回來才驚覺家裡洗衣機被搬走，牆被拆了，質疑家裡的牆都被打掉，小偷來了怎麼辦？更自比成為「另類城中城受災戶」有住戶抗議則說，打從一搬來，大樓結構就這樣，根本不知道有逃生梯阻礙這回事。

工務局強調，這棟大樓住戶是濫用梯間，私自將共用走廊外推，私設磚牆嚴重阻礙逃生，所以才由指揮官下令違建隊同仁，手持電鑽機等破壞機具敲除障礙物，後續也再公告給民眾限期改善至11/21止，11/22不處理會繼續安排拆除。工務局也請環保局同仁協力清除，並由消防局協助設置住警器，還給住民通暢逃生動線。