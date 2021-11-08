不滿即期AZ！柯P批「莊人祥智商不到70」　陳時中：污名化別人不好

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

政府自購59.4萬劑AZ疫苗6日晚間運抵桃園國際機場，但效期只到11/30，指揮中心發言人莊人祥解釋，是因國際疫苗供貨不足，交貨時程難以確定。但遭到台北市長柯文哲8日直批「智商不到70是不是？」對此，指揮官陳時中今也回應「這樣汙名化別人，坦白講我覺得這樣是不太好。」

針對此批自購AZ疫苗效期只有24天，指揮中心說是因為疫苗供應不足，柯文哲8日出席敬老儲值金啟動記者會時表示，有時候都希望自己很笨、聽不懂，但是一聽到就知道很離譜，「你想想看，疫苗供應不足，所以一出廠就應該馬上被買走，怎麼會是快到期了？」

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柯文哲直言，「我昨天聽到那個莊人祥在講，奇怪，他是智商不到70是不是？要找理由也要找好一點的，一聽就是白痴的理由，若疫苗供應不足，工廠一出來就被全世界搶光了，怎麼是快要到期了？」有時候認錯就好了，「囉哩八唆講一大堆幹什麼？」

對此，陳時中直言「人不是只有智商而已，人就是人，我們講的是全人，用這樣汙名化別人，坦白講我覺得這樣是不太好，我們強調我們是講人、全人，現在什麼都講全人教育，醫療都講全人，任何都以全人看待，一個人充分表現顯露這個人的價值，才是我們所重視的。」