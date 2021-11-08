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婆婆「保鮮膜貼牆上」隔天繼續用！媳崩潰：大鍋湯加料吃1星期

▲▼民眾圍爐吃年菜，應選擇少油炸、少糖、少鹽、多纖維的菜色，以避免食用過量。(圖／門諾醫院提供，下同）

▲許多長輩捨不得將剩菜丟掉，會加熱連吃好幾餐。示意圖，與本文無關。（圖／門諾醫院提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻無奈吐苦水，表示婆婆平常習慣煮很多菜加上大鍋湯，吃不完就無限加熱狂吃一星期；更不解的是，還會將保鮮膜貼在牆壁上，不論乾淨與否，都會拿來重複使用，恐怖習慣讓她難以接受。

人妻在「靠北婆婆2.0」發文提到，不管保鮮膜是髒的還是乾淨的，只要拆下來是完整的，婆婆就會把它們貼在牆壁上，等待下一次的利用，「完全不懂為什麼要重複使用？可能過夜留在牆上，甚至過兩天還好好的在那邊，還炫耀說可以用好久…。」

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不僅如此，婆婆習慣煮一大鍋湯，喝不完就不斷加熱、進冰箱，即使剩下一碗的量也捨不得倒掉，基本上就是以週為單位計算，「這些都不打緊，為什麼要把兩種不一樣的湯混在一起，然後變成新的湯？而混的湯就是在冰箱許久的剩湯。」

▲用過的保鮮膜被貼在牆上。（圖／翻攝自靠北婆婆2.0）

▲用過的保鮮膜被貼在牆上。（圖／翻攝自靠北婆婆2.0）

另外，剩菜也是相同的情況，其中最讓她害怕的就是豆腐，「我都懷疑是不是要發酵做臭豆腐？豆製品隔餐吃已經是極限了，可是他們可以放兩三天，甚至更久還繼續吃，也會加重調味料、加醋加料，變新的一道料理。」

最後，人妻也不禁感嘆，「冰箱冰一堆自然是臭的，她還炫耀很乾淨，我沒事不會去開冰箱，也不會吃裡面的食物，更不會把東西冰進去，讓自己當神農氏，知道越多越害怕。不過平常已透過善意的謊言，說晚餐會自理，能夠逃離餿水般的食物，至於假日偶爾就被迫要一起進食。」

對此，網友們也直搖頭，「搞笑的是，這種人一般都腸胃之好，所以說什麼衛生問題，他們一律聽不進去」、「很多婆婆都是如此，以為冰箱萬能的，不會壞，還能夠訓練家裡的腸胃蠕動」、「我的最高紀錄是幾只雞腿吃了一個星期」、「好可怕喔」、「天啊，竟然有人跟我一樣可憐，經歷這些事」、「婆婆以前一定是黑暗料理界出身的，才能創作出登峰造極的料理」。

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